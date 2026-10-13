Пассажирский самолет рухнул через шесть минут после взлета: погибли 157 человек

Трагедия привлекла международное внимание и привела к масштабным проверкам самолетов этого типа по всему миру.

10 марта 2019 года в Эфиопии произошла одна из крупнейших авиационных катастроф с участием самолета Boeing 737 MAX 8. Пассажирский лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение вскоре после вылета из Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившиеся на борту, погибли, передает МойГород со ссылкой на ВВС.

Трагедия привлекла международное внимание и привела к масштабным проверкам самолетов этого типа по всему миру. Катастрофа также стала частью более широкой дискуссии о безопасности Boeing 737 MAX, поскольку за несколько месяцев до этого похожее происшествие произошло в Индонезии.

Разбившийся самолёт за 1 месяц и 2 дня до катастрофы. Фото: Wikipedia

Обстоятельства катастрофы

Самолет выполнял регулярный международный рейс ET302 из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби. На борту находились 157 человек: 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Лайнер вылетел из международного аэропорта Боле в 05:38 по всемирному координированному времени, а примерно через шесть минут, в 05:44, столкнулся с землей в районе населенного пункта Эджере, к юго-востоку от Аддис-Абебы. Выживших не было.

После взлета экипаж столкнулся с проблемами в управлении самолетом. Данные расследования показали, что датчик угла атаки передавал ошибочные сведения, после чего активировалась система MCAS, предназначенная для корректировки положения носа самолета. Система неоднократно давала команды на опускание носа, и экипаж не смог восстановить контроль над лайнером.

Что установило расследование

Фото: Imago/Aviation-Stock

Расследование катастрофы выявило проблемы, связанные с работой системы MCAS и передачей ей некорректных данных от датчика. При этом оценки отдельных обстоятельств происшествия со стороны авиационных ведомств различались.

В декабре 2022 года Управление по расследованию авиационных происшествий Эфиопии опубликовало окончательный отчет. В нем основной причиной катастрофы назвали активацию системы MCAS на основании ошибочных данных датчика угла атаки.

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB), участвовавший в расследовании, согласился с выводами о роли MCAS, но выразил несогласие с некоторыми положениями итогового отчета. В частности, американская сторона указала на недостаточное внимание к действиям экипажа и оспорила выводы о причинах появления ошибочных данных датчика.

Последствия для авиационной отрасли

Катастрофа рейса ET302 произошла менее чем через пять месяцев после крушения другого Boeing 737 MAX 8 — самолета авиакомпании Lion Air, потерпевшего катастрофу у берегов Индонезии 29 октября 2018 года. Тогда погибли все 189 человек на борту. В обоих случаях расследования выявили роль системы MCAS.

Фото: Getty Images

После катастрофы в Эфиопии эксплуатацию Boeing 737 MAX приостановили во многих странах. Самолетам этого семейства запретили выполнять коммерческие рейсы до проведения проверок и внесения изменений в системы управления и подготовки экипажей.

Происшествие стало одним из наиболее значимых событий в истории современной гражданской авиации и привлекло внимание к вопросам проектирования автоматизированных систем, информирования пилотов о работе бортового оборудования и контроля безопасности новых моделей самолетов.