Пассажирский самолёт рухнул на жилые дома: погибли все

Самолёт направлялся в международный аэропорт имени Мурталы Мухаммеда, однако до взлётно-посадочной полосы он так и не добрался.

Крупная авиационная катастрофа произошла 3 июня 2012 года в крупнейшем городе Нигерии Лагосе. Самолёт McDonnell Douglas MD-83 авиакомпании Dana Air потерял тягу обоих двигателей при заходе на посадку и рухнул на жилой район. В результате погибли все 153 человека на борту и ещё шестеро на земле, передает МойГород

Авиалайнер выполнял внутренний рейс 9J992 из столицы Нигерии Абуджи в Лагос. На борту находились 147 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолёт направлялся в международный аэропорт имени Мурталы Мухаммеда, однако до взлётно-посадочной полосы он так и не добрался.

Разбившийся самолёт за 2 года и 7 месяцев до катастрофы. Фото: Wikipedia

Примерно в 15:45 по местному времени самолёт упал в густонаселённом районе Иджу-Ишага. При столкновении с землёй воздушное судно разрушилось, после чего начался пожар. Обломки повредили несколько зданий, в том числе жилые дома и незавершённые постройки.

Все находившиеся на борту погибли. Жертвами также стали шесть человек, которые в момент катастрофы находились на земле. Разрушения затронули жилую застройку, а спасателям пришлось работать среди обломков и последствий пожара.

Самолёт потерял тягу обоих двигателей

Во время полёта экипаж столкнулся с проблемами в работе двигателей. Согласно итоговому отчёту нигерийского Бюро расследования авиационных происшествий, первый двигатель потерял мощность примерно через 17 минут после вылета из Абуджи.

Несмотря на возникшую неисправность, самолёт продолжил полёт в сторону Лагоса. Во время захода на посадку второй двигатель также перестал обеспечивать необходимую тягу и не реагировал на увеличение мощности. В результате воздушное судно не смогло поддерживать режим полёта.

Незадолго до крушения пилоты сообщили диспетчерам об отказе обоих двигателей. Экипаж пытался восстановить их работу, однако времени для предотвращения столкновения с землёй уже не оставалось.

Самолёт упал в жилом районе примерно в девяти километрах от аэропорта. После удара начался сильный пожар, который охватил обломки и часть зданий.

Что установило расследование

Расследованием занималось нигерийское Бюро расследования авиационных происшествий. Окончательный отчёт был опубликован в марте 2017 года, почти через пять лет после катастрофы.

Последствия авиакатастрофы. Фото: Wikipedia

Специалисты установили, что потеря мощности обоих двигателей была связана с проблемами в топливных магистралях. При исследовании двигателей обнаружили повреждения и деформации элементов топливных коллекторов. Расследование связало их с неправильной сборкой узлов после технического обслуживания, из-за которой подача топлива к двигателям нарушилась.

При этом техническая неисправность была не единственным фактором трагедии. Следователи также указали на недостаточное использование экипажем контрольных процедур, неспособность своевременно оценить серьёзность проблем с тягой и решение продолжить полёт вместо посадки на ближайшем подходящем аэродроме.

Дополнительными факторами назвали потерю ситуационной осведомлённости и ошибки в принятии решений. По оценке расследователей, экипаж не смог должным образом оценить развитие аварийной ситуации и принять необходимые меры для безопасного завершения полёта.

Подробности изложены в окончательном отчёте нигерийского Бюро расследования авиационных происшествий.

Одна из самых тяжёлых авиакатастроф в истории Нигерии

На месте крушения самолета собралась толпа в несколько тысяч человек. Фото: AP

Катастрофа рейса Dana Air 992 стала одной из самых смертоносных в истории гражданской авиации Нигерии. Трагедия унесла жизни 159 человек и вновь привлекла внимание к вопросам технического обслуживания воздушных судов, контроля за работой авиакомпаний и подготовки экипажей к действиям в чрезвычайных ситуациях.

После расследования авиационные власти выпустили рекомендации, направленные на усиление надзора за техническим обслуживанием самолётов и предотвращение подобных неисправностей. Происшествие показало, что отказ одного двигателя не всегда приводит к катастрофе, однако сочетание технических проблем, недостатков обслуживания и ошибок при принятии решений может сделать ситуацию критической.

Крушение в Лагосе стало трагическим примером того, как неисправность, возникшая ещё на этапе технического обслуживания, может привести к гибели людей не только на борту, но и на земле.