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Происшествия

Пассажирский самолет столкнулся с частным джетом: погибли 154 человека

Әсемай Талғатқызы
Пассажирский самолет столкнулся с частным джетом: погибли 154 человека
Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

29 сентября 2006 года над бразильским штатом Мату-Гросу произошла одна из самых трагических авиационных катастроф в истории страны. Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Gol столкнулся в воздухе с бизнес-джетом Embraer Legacy 600. Самолет с 154 людьми на борту разрушился и упал в тропический лес. Все находившиеся в нем погибли. Второй лайнер, несмотря на серьезные повреждения, смог совершить аварийную посадку — семь человек на его борту выжили, передает МойГород

Расследование показало, что трагедия стала результатом целого ряда факторов, связанных с управлением воздушным движением, действиями экипажей и работой систем предупреждения столкновений.

Два самолета на встречных курсах

В тот день Boeing 737-8EH авиакомпании Gol выполнял регулярный рейс GLO 1907 из Манауса в Рио-де-Жанейро с промежуточной посадкой в Бразилиа. На борту находились 148 пассажиров и шесть членов экипажа — всего 154 человека.

Boeing 737-8EH. Фото: Wikipedia

Навстречу ему следовал Embraer Legacy 600, принадлежавший американской компании ExcelAire. Самолет вылетел из Сан-Жозе-дус-Кампус и направлялся в Манаус, откуда должен был продолжить перелет в США. На борту бизнес-джета находились два пилота и пять пассажиров.

Оба самолета двигались по воздушному маршруту UZ6, но в противоположных направлениях. Около 16:56 по местному времени они оказались на одной высоте — примерно 11,3 тысячи метров.

Столкновение произошло внезапно. Левое крыло Boeing получило критические повреждения: столкнувшись с другим самолетом, лайнер потерял значительную его часть. Повреждения оказались настолько серьезными, что экипаж уже не мог сохранить контроль над воздушным судном.

Embraer EMB-135BJ Legacy 600. Фото: Wikipedia

Почему один самолет рухнул, а другой продолжил полет

После столкновения Boeing 737 начал терять управление. Самолет разрушился в воздухе, а его обломки упали в труднодоступной лесистой местности Амазонии. Надежды на выживших практически не оставалось: все 154 человека, находившиеся на борту, погибли.

Embraer Legacy 600 тоже получил серьезные повреждения. У него пострадали левая законцовка крыла и элементы хвостового оперения. Автопилот отключился, и пилотам пришлось вручную удерживать самолет, прилагая значительные усилия, чтобы не допустить опасного крена.

Экипаж объявил аварийную ситуацию. Связь с диспетчерами осложнялась, поэтому экипаж другого самолета — грузового Boeing 747 авиакомпании Polar Air Cargo, находившегося в том же районе, — помог передать сообщения на землю.

В итоге пилоты Legacy смогли добраться до военного аэродрома Кашимбу и совершить аварийную посадку. Все семь человек на борту остались живы.

Поначалу информация о судьбе пассажиров Boeing оставалась неполной. Обломки лайнера обнаружили в лесу на следующий день, после чего стало ясно, что никто из находившихся на борту не выжил.

Как расследование объяснило катастрофу

Компьютерная реконструкция столкновения. Фото: Wikipedia

После аварии специалисты изучили записи бортовых самописцев, переговоры экипажей с диспетчерами, данные радиолокационного наблюдения и состояние оборудования самолетов.

Расследование выявило серьезные проблемы в организации воздушного движения. В частности, самолеты оказались на одном эшелоне, хотя должны были безопасно разойтись. В отчете также рассматривались ошибки диспетчерского управления, нарушения в радиообмене и проблемы с работой оборудования.

Одним из ключевых обстоятельств стало отключение транспондера на Embraer Legacy 600. Это устройство передает данные о воздушном судне, включая его высоту, а также участвует в работе бортовой системы предупреждения столкновений. Когда транспондер не работал, система предотвращения столкновений не могла функционировать должным образом на обоих самолетах.

При этом расследование не сводилось к одной ошибке конкретного пилота. Эксперты анализировали совокупность факторов: действия экипажей, указания диспетчеров, особенности оборудования и организацию управления воздушным движением. Именно их сочетание привело к тому, что два самолета оказались на встречных курсах на одной высоте.

Поиски в джунглях и идентификация погибших

Работа спасателей и следователей проходила в сложных условиях. Место падения Boeing находилось в густом лесу, куда было трудно добраться. Специалистам предстояло не только найти обломки и самописцы, но и обнаружить останки погибших.

Поисковая операция продолжалась несколько недель. Бортовые самописцы помогли восстановить обстоятельства полета и разобраться в последовательности событий перед столкновением. Идентификация погибших также заняла значительное время: личность последней обнаруженной жертвы удалось установить с помощью анализа ДНК лишь в ноябре 2006 года.

Катастрофа стала крупнейшей авиационной трагедией в истории Бразилии на тот момент и вызвала серьезные вопросы к системе безопасности полетов в стране.

Обломки рейса 1907. Фото: Wikipedia

Последствия трагедии

Столкновение над Мату-Гросу привлекло международное внимание к работе диспетчерских служб, надежности авиационного оборудования и необходимости строгого соблюдения процедур радиообмена. Оно также показало, насколько опасным может стать сочетание нескольких, на первый взгляд незначительных, нарушений.

Главный вывод расследования заключался в том, что безопасность полета зависит не от одного человека или устройства. Она обеспечивается целой системой взаимосвязанных мер — от грамотного управления воздушным движением до исправной работы оборудования и четкого взаимодействия между пилотами и диспетчерами.

29 сентября 2006 года семь человек смогли выжить после столкновения двух самолетов в воздухе. Но для 154 пассажиров и членов экипажа Boeing 737 этот полет стал последним. Трагедия над Мату-Гросу осталась напоминанием о том, к каким последствиям могут привести сбои сразу на нескольких уровнях системы гражданской авиации.

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