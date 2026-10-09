Пассажирский самолёт столкнулся с истребителем: погибли 162 человека

Пассажирский самолёт выполнял внутренний рейс из Саппоро в Токио. На его борту находились 155 пассажиров и семь членов экипажа.

30 июля 1971 года в небе над Японией пассажирский самолёт Boeing 727 авиакомпании All Nippon Airways столкнулся с военным истребителем. После столкновения оба воздушных судна потеряли управление и рухнули на землю. Все 162 человека, находившиеся на борту пассажирского лайнера, погибли, передает МойГород.

Катастрофа произошла в районе посёлка Сидзукуиси в префектуре Иватэ. Пассажирский самолёт выполнял внутренний рейс из Саппоро в Токио. На его борту находились 155 пассажиров и семь членов экипажа.

Разбившийся самолёт за 2 месяца до катастрофы

Как произошла катастрофа

В тот день два истребителя F-86F японских Воздушных сил самообороны выполняли учебный полёт. В одном из самолётов находился курсант, проходивший подготовку под руководством инструктора, который управлял вторым истребителем.

Около 14:02 по местному времени учебный истребитель столкнулся с пассажирским Boeing 727. Крыло военного самолёта задело горизонтальный стабилизатор лайнера, из-за чего оба воздушных судна потеряли управление.

Военный истребитель также потерпел крушение, однако его пилот успел покинуть самолёт и спастись с помощью катапультирования. Пассажирский лайнер продолжил падение и разрушился в воздухе. Все 162 человека на его борту погибли.

Что установило расследование

Разбившийся самолёт за 5 дней до катастрофы

Расследование показало, что столкновение произошло во время учебного полёта военного истребителя в районе маршрута пассажирской авиации. Среди основных обстоятельств катастрофы рассматривались действия пилотов и нарушение правил выполнения полётов.

Трагедия вызвала широкий общественный резонанс в Японии. После происшествия последовали судебные разбирательства, связанные с ответственностью за столкновение. В 1983 году Верховный суд Японии оставил в силе приговор инструктору, признав его виновным в профессиональной халатности. Курсант был оправдан.

Столкновение над Сидзукуиси стало одной из крупнейших авиационных катастроф в истории Японии. Оно также привлекло внимание к вопросам безопасности воздушного пространства и необходимости строгого соблюдения правил при проведении военных учебных полётов рядом с маршрутами гражданской авиации.