Пассажирский самолет загорелся после взлета: погибли все на борту

14 августа 1972 года в Германской Демократической Республике произошла одна из крупнейших авиакатастроф в истории гражданской авиации страны. Пассажирский самолет Ил-62 авиакомпании Interflug, выполнявший рейс из Берлина во Франкфурт-на-Майне, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Берлин-Шёнефельд. Все 156 человек, находившиеся на борту, погибли, передает МойГород

Трагедия произошла недалеко от города Кёнигс-Вустерхаузен, расположенного к юго-востоку от Восточного Берлина. Катастрофа стала крупнейшей в истории авиации ГДР по числу погибших в одном происшествии.

Схожий с разбившимся Ил-62 авиакомпании Interflug. Фото: Wikipedia

Рейс IF450: полет, который закончился трагедией

Самолет Ил-62 с регистрационным номером DM-SEA принадлежал государственной авиакомпании ГДР Interflug. Лайнер был выпущен в 1970 году на Казанском авиационном заводе и на момент катастрофы налетал около 3520 часов.

14 августа 1972 года самолет выполнял чартерный рейс IF450 из аэропорта Берлин-Шёнефельд в болгарский город Бургас, популярный курорт на Черном море. На борту находились 148 пассажиров и восемь членов экипажа. Большинство пассажиров направлялись на отдых.

Взлет прошел штатно. Однако примерно через 13 минут после вылета, когда самолет находился на высоте около 8900 метров, экипаж сообщил диспетчерам о технических проблемах и запросил разрешение вернуться в Берлин.

Положение постепенно ухудшалось. Пилоты активировали систему сброса топлива, чтобы уменьшить массу самолета перед аварийной посадкой. Затем экипаж начал снижение. Вскоре в хвостовой части обнаружили задымление, а управление самолетом стало затруднительным.

Пожар, который экипаж не мог своевременно обнаружить

По итогам расследования, причиной катастрофы стала утечка горячего воздуха из трубопровода в хвостовой части самолета. Воздух температурой около 300 градусов Цельсия постепенно повреждал изоляцию электрических проводов и элементы системы управления.

После взлета произошло короткое замыкание. Возникшие искры привели к возгоранию в четвертом багажном отсеке, расположенном в задней части лайнера. Огонь распространялся, повреждая проводку, элементы управления и конструкцию фюзеляжа.

Одной из серьезных проблем стало отсутствие датчиков пожара в соответствующем отсеке. Поэтому возгорание не удалось своевременно обнаружить на ранней стадии, когда экипаж еще мог бы оценить масштаб угрозы.

Мемориал 60 неопознанным жертвам катастрофы. Фото: Wikipedia

В 16:59 пилоты передали диспетчерам сообщение о потере контроля над снижением и пожаре на борту. Экипаж объявил сигнал бедствия Mayday, пытаясь вернуть самолет в аэропорт.

К этому моменту огонь уже серьезно повредил хвостовую часть. Вскоре у Ил-62 разрушилось хвостовое оперение, включая элементы, необходимые для управления самолетом. Лайнер потерял устойчивость и перешел в неконтролируемое падение.

Около 17:01 самолет рухнул в лесном массиве неподалеку от Кёнигс-Вустерхаузена, примерно в 11 километрах от аэропорта вылета. Все 156 человек на борту погибли.

Последствия катастрофы

После трагедии авиакомпания Interflug временно прекратила эксплуатацию самолетов Ил-62 до завершения необходимых проверок и доработок. Расследование указало на проблемы, связанные с утечкой горячего воздуха и повреждением электрической проводки в хвостовой части воздушного судна.

Конструкция самолета была доработана. В частности, предусмотрели установку дополнительных датчиков дыма и огня, а также смотровых окон для контроля отдельных отсеков.

Катастрофа в Кёнигс-Вустерхаузене остается крупнейшей авиационной катастрофой в истории Германии по числу погибших в одном происшествии. Она также стала напоминанием о том, насколько опасным может оказаться пожар в скрытых от экипажа отсеках самолета, особенно если огонь повреждает системы управления и несущие конструкции.

Память о погибших увековечена мемориалами в районе катастрофы. На кладбище в Вильдау установлена стела в память о 60 жертвах, личности которых не удалось установить. Небольшая памятная плита находится и непосредственно возле места падения самолета.