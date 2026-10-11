Пассажисркий самолет потерял управление и разбился: погибли 160 человек

На борту находились 152 пассажира и восемь членов экипажа. Большинство пассажиров были жителями Мартиники, возвращавшимися домой после отдыха в Панаме.

Крупная авиационная катастрофа произошла 16 августа 2005 года на северо-западе Венесуэлы. Чартерный самолёт McDonnell Douglas MD-82 авиакомпании West Caribbean Airways потерпел крушение недалеко от города Мачикес. Все находившиеся на борту 160 человек погибли, передает МойГород

Авиалайнер выполнял рейс WCW708 по маршруту из Панамы на остров Мартиника, где находится французская заморская территория Фор-де-Франс. На борту находились 152 пассажира и восемь членов экипажа. Большинство пассажиров были жителями Мартиники, возвращавшимися домой после отдыха в Панаме.

Разбившийся самолёт за 20 дней до катастрофы. Фото: Wikipedia

Самолёт вылетел из международного аэропорта Токумен ранним утром. Примерно через час после взлёта, когда лайнер находился на крейсерской высоте, его скорость начала постепенно снижаться. Экипаж сообщил о проблемах с двигателями и запросил возможность аварийной посадки.

Однако самолёт продолжал терять высоту. Вскоре он рухнул на землю в районе Мачикеса, в штате Сулия, недалеко от границы с Колумбией. Воздушное судно полностью разрушилось при ударе о землю. Выживших не было.

Что стало причиной катастрофы

Расследованием занимались венесуэльские авиационные специалисты при участии французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA). Французская сторона подключилась к работе, поскольку большинство погибших пассажиров были гражданами Франции.

По итогам расследования выяснилось, что самолёт был технически исправен и не имел механических неисправностей, которые могли бы непосредственно привести к катастрофе. Основной проблемой стало постепенное снижение скорости на большой высоте, которое закончилось сваливанием воздушного судна.

Схема рейса. Фото: Wikipedia

После набора высоты около 10 тысяч метров скорость самолёта начала уменьшаться. Лайнер потерял необходимую подъёмную силу и перешёл в режим сваливания, из которого экипаж не смог вывести его. Самолёт стремительно снижался, пока не столкнулся с землёй.

На ситуацию повлияли несколько факторов. Воздушное судно было полностью загружено, а работа противообледенительной системы приводила к дополнительному отбору мощности двигателей. Кроме того, на маршруте наблюдались неблагоприятные погодные условия, включая облачность и интенсивные осадки.

В результате сочетание условий полёта и действий экипажа привело к тому, что самолёт утратил скорость и управление. Подробности происшествия были отражены в материалах французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Крупнейшая авиакатастрофа в истории Венесуэлы

Обломки рейса 708. Фото: Wikipedia

Крушение рейса WCW708 стало крупнейшей по числу погибших авиационной катастрофой в истории Венесуэлы. Оно также стало одной из самых тяжёлых катастроф с участием самолёта McDonnell Douglas MD-82.

Происшествие вновь привлекло внимание к вопросам подготовки экипажей, оценки погодных условий и действий пилотов в критических ситуациях. Расследование показало, насколько опасным может стать постепенное снижение скорости на большой высоте, если экипаж не успевает своевременно распознать развитие сваливания и восстановить нормальный режим полёта.