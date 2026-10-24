Пентагон рассекретил документы об обнаружении НЛО и тел неизвестных существ

Среди документов оказались показания американского военного, который утверждал, что после загадочного инцидента в Розуэлле в 1947 году военные обнаружили необычный летательный аппарат и тела существ, которые он считал внеземными, передает МойГород

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Речь идёт о письменных показаниях под присягой, данных в 2002 году и опубликованных спустя годы. Имя свидетеля в рассекреченном документе скрыто, однако, по данным издания, речь может идти о бывшем пресс-секретаре авиабазы ВВС США в Розуэлле Уолтере Гауте, умершем в 2005 году.

Как выглядел загадочный объект

Фото: NASA/Pentagon

В своих показаниях Гаут утверждал, что в начале июля 1947 года в штате Нью-Мексико американские военные обнаружили необычный аппарат и несколько тел. По его словам, находки доставили в охраняемое помещение, известное как «Здание 84» или ангар P-3.

Свидетель описывал объект яйцевидной формы длиной примерно 3,6–4,5 метра и шириной около 1,8 метра. У него, по утверждению Гаута, не было окон, крыльев, хвоста или шасси. Поверхность напоминала тонкий, но чрезвычайно прочный металл.

«Я убежден, что то, что я лично наблюдал, было каким-то аппаратом и его экипажем из открытого космоса», — заявил он в показаниях.

По словам Гаута, тела находились под брезентом. Он утверждал, что видел головы существ, казавшиеся непропорционально большими, а их тела по размерам напоминали тела десятилетних детей. Рост, согласно его описанию, составлял около 1,2 метра.

При этом в опубликованном документе нет независимых доказательств внеземного происхождения аппарата или существ. Также не уточняется, что впоследствии произошло с описанными телами и обломками.

Что произошло в Розуэлле в 1947 году

Рассказ Гаута связан с одним из самых известных эпизодов в истории изучения НЛО — Розуэллским инцидентом.

8 июля 1947 года американские военные сообщили об обнаружении «летающего диска» неподалёку от Розуэлла. Позднее официальная версия изменилась: власти заявили, что найденные обломки принадлежали метеорологическому зонду.

В своих показаниях Гаут утверждал, что военное руководство обсуждало находки в двух разных местах. Одно из них находилось на ранчо к северо-западу от Розуэлла, а во втором, по его словам, обнаружили яйцевидный аппарат и тела.

Фото: NASA/Pentagon

Свидетель также заявлял, что военные могли сообщить об одной находке, чтобы отвлечь внимание от другой. По его версии, позднее ему поручили подготовить пресс-релиз об обнаружении «летающего диска».

В документе упоминается и майор Джесси Марсел, офицер разведки, участвовавший в изучении обломков. Согласно приведённым в показаниях утверждениям, часть материалов могли заменить обломками метеозонда и радиолокационного отражателя.

Однако изложенные в документе воспоминания сами по себе не подтверждают версию о внеземном происхождении находок. Рассекречивание показаний позволяет ознакомиться с утверждениями свидетеля, но не означает, что они были независимо подтверждены.