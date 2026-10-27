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Социум

Передача контроля МВД и обязательная страховка: в Казахстане утвердили план развития беспилотных систем

Беспилотные технологии планируют активно интегрировать в сельское хозяйство, энергетику, ГМК, логистику, ЖКХ, экомониторинг и работу служб по ЧС.
Варвара Тыщенко
Передача контроля МВД и обязательная страховка: в Казахстане утвердили план развития беспилотных систем
Изображение создано с помощью ИИ (Gemini)

В Казахстане готовят масштабные изменения в законодательстве, которые затронут владельцев и операторов дронов. Постановлением Правительства № 898 утверждён Комплексный план развития беспилотных систем на 2026-2029 годы, об этом сообщили в пресс-службе Министерства ИИ и цифрового развития РК. Документ разработан по поручению премьер-министра Олжаса Бектенова для консолидации рынка и придания импульса беспилотной индустрии.

Программа рассчитана до 2029 года и направлена на устранение фрагментарности регулирования, снижение административных барьеров и обеспечение баланса между инновациями и безопасностью.

В рамках реформы существенно изменится подход к надзору за беспилотниками.

- Беспилотные аппараты подходят к той черте, когда они становятся привычным элементом повседневной жизни граждан, логистики и городского хозяйства. Возрастающая интенсивность полетов требует своевременной защиты общественного порядка. В этой связи в рамках реинжиниринга нормативной базы предусмотрена передача части государственных функций по контролю и надзору за эксплуатацией и оборотом беспилотных систем в ведение Министерства внутренних дел. Параллельно прорабатывается введение обязательного страхования ответственности владельцев дронов, регламентация требований к кибербезопасности каналов связи и выдача сертификатов операторов через специализированные ЦОНы, - говорится в сообщении ведомства.

Кадры, производство и сферы применения

До 2029 года в стране планируют реализовать следующие ключевые направления:

  • Запуск единой цифровой экосистемы - внедрение Единой цифровой платформы беспилотных авиационных систем (БАС) и систем автоматизированного управления воздушным движением (UTM).
  • Локализация производства - выпуск критических аппаратных компонентов и разработка защищённого отечественного программного обеспечения.
  • Подготовка специалистов - обучение не менее 1 000 квалифицированных операторов, инженеров-конструкторов, разработчиков ПО и специалистов по кибербезопасности.
  • Научная база - создание минимум двух современных R&D-центров и профильных лабораторий совместно с вузами и международными IT-компаниями.
  • Инфраструктура - развитие сети вертипортов, дрон-портов и автозаправочных станций, а также выделение специализированных радиочастот.

Беспилотные технологии планируют активно интегрировать в сельское хозяйство, энергетику, ГМК, логистику, ЖКХ, экомониторинг и работу служб по ЧС.

В профильном министерстве также обратились к казахстанскому бизнес-сообществу и разработчикам.

- Призываем отечественных предпринимателей, разработчиков, инженеров и изобретателей, обладающих готовыми проектами и наработками с экспортным потенциалом, проявлять инициативу, заявлять о своих разработках и обращаться в министерство за поддержкой. Также приглашаем представителей бизнеса, отраслевых ассоциаций и гражданского общества направлять свои конструктивные предложения по практической реализации мероприятий утвержденного Комплексного плана. Министерство нацелено на совместную, эффективную работу, чтобы внедрение передовых беспилотных систем обеспечило качественный технологический и экономический эффект для всей страны, - заключили в ведомстве.

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