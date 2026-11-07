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Социум

Переходный пакет поддержки для малого бизнеса предложили ввести в Казахстане

В Казахстане предложили создать специальный пакет мер поддержки для предприятий, переходящих из категории малого бизнеса в средний.
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Переходный пакет поддержки для малого бизнеса предложили ввести в Казахстане
Фото сгенерировано ChatGPT

Такая мера позволит компаниям не терять доступ к отдельным видам государственной помощи при расширении деятельности, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Курултае проходит расширенное заседание Комитета по экономической политике, промышленности и энергетике на тему реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 28 октября 2026 года в части поддержки и развития малого и среднего бизнеса.

По словам члена правления - заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аслана Калигазина, следующий этап развития предпринимательства - переход от малого бизнеса к среднему.

Именно средние предприятия должны стать опорой устойчивой несырьевой экономики, поскольку они способны инвестировать в оборудование, создавать квалифицированные рабочие места и связывать малых поставщиков с крупными производствами.

- Это подтверждают инвестиции. За пять лет инвестиции средних предприятий в основной капитал выросли в 2,6 раза в номинальном выражении: с 1,13 триллиона теңге в 2021 году до 2,95 триллиона в 2025 году. Доля среднего бизнеса в инвестициях страны за этот период увеличилась с 8,5 до 12,6 процента. То есть, несмотря на малочисленность, средние предприятия все активнее вкладывают средства в развитие производства, - отметил Аслан Калигазин.

Вместе с тем между малым и средним бизнесом сохраняются барьеры, связанные с налоговыми условиями, недостатком инвестиционного финансирования и потерей отдельных мер государственной поддержки. В частности, предприятие может перейти в среднюю категорию из-за роста выручки, который не обязательно означает увеличение объемов производства. Это может быть связано и с подорожанием сырья или готовой продукции. При этом компания рискует лишиться мер поддержки, предусмотренных для микро- и малого бизнеса.
Для решения этой проблемы предлагается сформировать переходный пакет поддержки.

- Предлагаем сформировать переходный пакет поддержки "малый - средний": адаптационный механизм по налоговому администрированию, сохранение ранее одобренной помощи на согласованный срок, инвестиционные кредиты и поддержку модернизации, - озвучил спикер.

Кроме того, в "Атамекен" считают необходимым устранить налоговые препятствия для добросовестных сделок между малыми поставщиками и крупными заказчиками.

В качестве альтернативы предлагаем также упрощенный общеустановленный режим: расчет налога с разницы "гросс выручка" минус "гросс затраты", без сложного налогового учета. Вместе с тем, предлагаем убрать запрет вычетов при операциях предприятий на общеустановленном режиме с предприятиями на специальном налоговом режиме (СНР) на основе упрощенной декларации (УД), при этом ввести по операциям B2B для СНР на УД ставку 8 процентов с понижением порога до 300 тысяч МРП. Государство должно стимулировать рост предприятия, а не создавать причины оставаться малым, - предложил Аслан Калигазин.

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