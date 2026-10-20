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Социум

Переводы, чеки и рассрочки: какую информацию о ваших деньгах видят банки

К какому объёму личных данных на самом деле получают доступ банки, рассказали эксперты.
Варвара Тыщенко
Переводы, чеки и рассрочки: какую информацию о ваших деньгах видят банки
Изображение создано с помощью ИИ (Gemini)

Эксперты Fingramota.kz разъяснили, какими данными о клиентах располагают банки и что из этого попадает в кредитную историю.

При безналичной оплате банк фиксирует только базовые параметры: дату, сумму, продавца и тип торговой точки. Содержимое кассового чека финансовая организация не видит, а категории расходов в мобильном приложении формируются автоматически по коду магазина.

Все денежные переводы между физлицами защищены банковской тайной. Другие банки или сторонние организации не могут узнать о ваших счетах без вашего согласия либо официального запроса органов. Контроль за операциями ведется через автоматические системы финмониторинга.

Повседневные покупки по дебетовой карте в кредитный отчет не попадают. Однако оформленная в магазине рассрочка юридически считается займом, поэтому сведения о ней передаются в кредитное бюро. При рассмотрении заявки на кредит банк ориентируется на доходы, просрочки и общую долговую нагрузку, а не на отдельные бытовые траты.

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