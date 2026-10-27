Пирамида под видом кооператива: в Алматы арестовали подозреваемого по делу на 217 млн тенге

По решению суда подозреваемый помещён под стражу сроком на два месяца.

В Алматы взяли под стражу подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой R.O.I., которая действовала под видом потребительского кооператива. Об этом сообщили в Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу РК.

По данным следствия, гражданам предлагали участвовать в программах по покупке жилья и автомобилей. Для этого с людьми заключали договоры паенакопления и принимали от них денежные взносы.

- При этом поступления от новых участников направлялись на исполнение обязательств перед ранее вступившими пайщиками, а не на реальную предпринимательскую деятельность, способную обеспечить выплаты каждому. В настоящее время потерпевшими признаны 275 граждан, которым причинён ущерб на общую сумму 217 млн тенге, - уточнили в агентстве.

Как выявило расследование, организаторы вывели из кооператива 94 млн тенге на счета аффилированных лиц (в частности, ИП "Кәусар") под видом оплаты консультационных услуг.

Кроме того, чтобы обходить ограничения и аресты, создавались новые структуры.

- После начала судебных споров в 2022 году в Алматы созданы шесть новых потребительских кооперативов: ShynSaulet, Berekeli Shanyrak, Aya-Aru, Jasmin, USCoop и Baiterek. Новые организации находились под контролем руководителя ПК R.O.I. и использовались для перенаправления денежных поступлений в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями, - добавили в АФМ.

По решению суда подозреваемый помещён под стражу сроком на два месяца. В рамках расследования с санкции суда наложен арест на три автомобиля, 25 квартир и банковские счета. Расследование продолжается.

