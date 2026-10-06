Побег из армии и переход границы: дезертира из РФ поймали в Уральске

История началась еще в июле 2025 года, когда мужчина, служивший в российской армии, самовольно покинул службу и пустился в бега, пытаясь скрыться от правоохранительных органов РФ, сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

- В мае 2026 года мужчина решил окончательно сменить дислокацию. Вооружившись электронными картами в смартфоне, он тщательно спланировал маршрут. Игнорируя предупреждающие знаки, пограничные ограждения и обходя официальные пункты пропуска, он незаконно перешагнул границу и оказался в Казахстане, - рассказали в суде.

План беглеца выглядел так: добраться до ближайшей трассы, доехать до Уральска, а оттуда перебраться в Тараз Жамбылской области, чтобы попытаться скрыться в другом государстве. Однако довести задумку до конца не вышло - его задержали сотрудники Комитета национальной безопасности.

- Дело рассматривал Бокейординский районный суд. На заседании подсудимый полностью признал вину. Он оправдывался тем, что побег был вынужденным, и просил суд не сажать его в тюрьму, не выдворять из страны и применить амнистию. За незаконное пересечение границы мужчине назначили крупный штраф в 865 тысяч тенге с обязательным выдворением из Казахстана и запретом на въезд на ближайшие пять лет, - заключили в суде.

Также суд применил Закон об амнистии от 1 июля 2026 года, принятый в связи с новой Конституцией, и полностью освободил иностранца от штрафа. Тем не менее выдворение и запрет на въезд в страну остались в силе. Судебный акт уже вступил в законную силу.