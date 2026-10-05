Почти 10 тысяч нарушений ПДД пресекли в Казахстане за неделю

Как сообщает МВД Казахстана, за последнюю неделю правоохранительные органы пресекли почти 10 тысяч нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание стражи порядка уделили пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, а также опасному вождению и дрифту.

Всего за неделю было выявлено 201 нарушение, связанное с ездой в нетрезвом виде. Один из таких инцидентов произошел ночью в Уштобе, где сотрудники полиции остановили автомобиль Toyota Marino под управлением 34-летнего нетрезвого мужчины. Суд назначил нарушителю наказание в виде 15 суток административного ареста с лишением водительских прав сроком на семь лет.

Кроме того, под особый контроль взяты любители дрифта и опасных маневров на дорогах. За неделю подобные правонарушения зафиксированы в Астане, Костанае и Шымкенте:

В столице двое молодых людей устроили дрифт на улице Шамши Калдаякова, в результате чего оба водителя были арестованы на 10 суток, а их машины помещены на специализированную стоянку.

В Костанае камеры видеонаблюдения зафиксировали дрифт местного жителя, который, как выяснилось, только с начала года привлекался к ответственности за нарушения ПДД уже 16 раз. Суд приговорил его к 15 суткам ареста.

В Шымкенте 18-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz ночью нарушал тишину и устраивал опасные маневры, за что также получил 10 суток ареста.

Помимо дорожной безопасности, в МВД подвели итоги работы по другим направлениям. С 21 сентября по всей республике закрашено и удалено свыше 13 тысяч незаконных граффити и надписей. По данным фактам возбуждено более шести тысяч административных дел, а по четырем наиболее серьезным случаям (включая один факт вандализма и три случая распространения наркограффити) начаты досудебные расследования.

Кроме того, за неделю по "горячим следам" сотрудникам полиции удалось раскрыть одно убийство, три случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 11 грабежей, 218 краж, а также семь фактов скотокрадства и восемь угонов автомототранспорта.