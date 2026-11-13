Почти 28 млрд тенге предлагают потратить на спасение Атырау от пыльных бурь

Пыльные бури в Атырау становятся не просто следствием сильного ветра. За ними стоит постепенная деградация земель: почвы теряют плодородие, засоляются и лишаются растительного покрова, а обнажившееся дно Каспия открывает новые территории, которые со временем также могут превратиться в источники пыли. Об этом специалисты рассказали на третьем экологическом форуме в Атырау, где представили результаты исследования почв и предложили программу их восстановления.

Жители Атырау привыкли, что при малейшем порыве ветра город накрывает плотная серая взвесь - она оседает на окнах, машинах и в лёгких горожан. Но лабораторные анализы показали пугающую деталь: отдельные участки вокруг города начинают пылить практически сразу после дождя.

О том, почему обычный полив больше не спасает ситуацию и сколько стоит "зелёный щит" для города, на третьем экологическом форуме рассказал директор ТОО "Ренессанс Плюс" Асет Тазабеков.

Гипс, соли и превышение хрома: что нашли в земле

Специалисты обследовали 1800 гектаров земли вокруг Атырау, которые сильнее всего влияют на воздух в городе, и взяли 20 проб грунта. Результаты анализов показали критическую деградацию почв:

Почва истощена: содержание гумуса (плодородного слоя) составило всего 0,58-0,87% - это в 6–8 раз ниже нормы для степных земель (2-5%).

Земля покрывается коркой: доля гипса достигает 5,9-10,1%, а содержание хлоридов доходит до 996 мг/кг. Мелкодисперсный гипс и соли поднимаются в воздух при малейшем ветерке, даже если земля только что намокла.

Токсичные примеси: в трёх пробах зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации хрома. Загрязнения нефтепродуктами при этом не нашли.

- Когда мы были на этих участках в марте и апреле, то наблюдали, что даже после дождя сразу поднимается пыль. И независимо от того, будете вы поливать эту землю или нет, пыль всё равно будет. Это связано с наличием мелкодисперсного гипса и солей, - пояснил Асет Тазабеков.

Дополнительную угрозу создаёт обмеление Каспия. В Атырауской области уже обнажилось около 155 тысяч гектаров бывшего морского дна. Это сплошные солончаки, которые в ближайшие 15–20 лет превратятся в новые гигантские очаги пыльных бурь. Каждый год площадь проблемных земель вокруг Атырау растёт примерно на 800 гектаров.

Почему опыт Арала здесь не сработает

Привычная для высохшего дна Аральского моря высадка саксаула в Прикаспии может провалиться. В некоторых местах под Атырау грунтовые воды подходят на 20 сантиметров к поверхности, а постоянные ветры мешают саженцам укрепиться.

Чтобы остановить пыль, экологи предлагают комбинированный подход:

Укреплять грунт вручную: ставить тростниковые щиты от ветра, засыпать участки гравием и распылять полиакриламидные составы (правда, химии хватит максимум на пять лет).

Высаживать выносливые кустарники: помимо саксаула, планируют использовать тамарикс и нитрарию, которые выдерживают сильное засоление и дают защитный эффект на 30-50 лет.

Построить свой питомник: везти саженцы из других регионов невыгодно - растения нужно выращивать прямо в местном климате.

На что потратят 27,9 млрд тенге

Авторы проекта подготовили два сценария: неспешный на 15 лет и ускоренный - на три года (с 2026 по 2028 год). Предварительная смета быстрого варианта составила 27,917 млрд тенге. Причём эти деньги пойдут на защиту не всей области, а именно тех 1800 гектаров, от которых задыхается сам Атырау.

Основные расходы заложили в следующие статьи:

12,1 млрд тенге - создание и работа питомника (с учётом того, что приживутся только 60% саженцев);

4,1 млрд тенге - полив;

3,5 млрд тенге - зарплата рабочих;

1 млрд тенге - сама высадка растений;

около 7,2 млрд тенге - полевые исследования, техника, химреагенты, мониторинг и управление проектом.

- Если мы сейчас не предпримем действий по предотвращению этого процесса, то в скором будущем получим серьёзные экологические последствия, - предупредил глава компании.

Мадина Джаналиева