Почти 5 тысяч коров отправили на убой из-за бруцеллёза в ЗКО

За 9 месяцев 2026 года в регионе обследовали более 1,9 млн голов скота на бруцеллёз, а также ликвидировали шесть из семи зафиксированных очагов опасных заболеваний.

Об эпизоотической ситуации в регионе на брифинге рассказал заместитель руководителя управления ветеринарии ЗКО Нурхайыр Кусаенов.

По его словам, с начала текущего года в области зарегистрировали семь очагов особо опасных болезней среди сельхозживотных и дикой фауны:

3 очага инфекционного ринотрахеита - в селах Шабдаржап, Атамекен и Жолап Акжаикского района;

2 очага бруцеллёза КРС - в селе Кушум (район Байтерек) и селе Подстепное (Теректинский район);

1 очаг эмкара КРС - в селе Сарыомир (Теректинский район);

1 очаг бешенства - выявлен у дикого корсака.

- В очагах заболеваний проведён полный комплекс ветеринарных мероприятий. На сегодняшний день очаги инфекционного ринотрахеита, эмкара и бруцеллёза полностью ликвидированы. Противоэпизоотические работы продолжаются только в очаге бешенства, выявленного у корсака. В целом эпизоотическая ситуация в области стабильная и находится под контролем, - сообщил Нурхайыр Кусаенов.

Спикер отметил, что уровень заболеваемости бруцеллёзом в области сохраняется на уровне прошлого года. За 9 месяцев на бруцеллёз обследовали 835,4 тысячи голов крупного рогатого скота. Положительный результат получен у 4 767 животных (показатель заражённости - 0,6%). Среди мелкого рогатого скота обследовали 1,12 млн голов, заболевание подтвердилось у 718 овец и коз (0,1%).

Весь заболевший бруцеллёзом скот отправляют на санитарный убой в 12 специализированных организаций, действующих на территории ЗКО.

В рамках профилактики инфекционных заболеваний за 9 месяцев вакцинацией охватили 7,8 млн голов скота, ещё 59,1 тысячи голов КРС обработали против гиподерматоза (шодыра).

Для проведения плановых ветеринарных мероприятий в ЗКО завезли 10,3 миллиона доз препаратов на общую сумму 1 миллиард 779 миллионов тенге.

По словам Нурхайыра Кусаенова, 12 видов поступивших вакцин - отечественного производства. Ещё два препарата импортировали из Российской Федерации - это вакцины против ящура мелкого рогатого скота и чумы верблюдов.

Нурхайыр Кусаенов также подчеркнул, что в мае этого года на 93-й сессии Всемирной организации здравоохранения животных (Париж) Казахстану присвоили статус зоны, свободной от ящура с проведением вакцинации. На сегодняшний день РК - единственное государство в Центральной и Восточной Азии с таким официальным статусом.