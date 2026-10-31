Почти половина импорта - из России: откуда в Казахстан везут продукты

Почти половина всего продовольствия, ввозимого в Казахстан, приходится на один зарубежный рынок.

За первые восемь месяцев 2026 года Казахстан потратил на закупку зарубежной еды и напитков пять миллиардов долларов - это 11,8% от общего объема казахстанского импорта. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года закупки выросли на 6,2%. Аналитический разбор структуры поставок опубликовали эксперты EnergyProm.kz.

Как отмечают аналитики, за последнее десятилетие годовой импорт еды в республику вырос вдвое - с 3,4 млрд долларов в 2015 году до 7,4 млрд в 2025-м.

Поставки из России и ключевые категории

Главным торговым партнером Казахстана остается Россия - на нее приходится 47,7% всего продовольственного импорта (2,4 миллиарда долларов). От соседней страны казахстанский рынок зависит практически полностью в ключевых категориях: РФ поставляет 99,6% всей импортируемой пшеницы, почти весь ячмень, а также около 80% сахара и растительного масла.

Даже кондитерские изделия и хлебобулочный ассортимент на прилавках большей частью российские - их доля в импорте превышает 65-70%.

Другие поставщики и структуры закупа

Вторым по величине поставщиком еды стал Китай, нарастивший экспорт в Казахстан сразу на четверть - до 407,6 миллиона долларов (8,1% рынка). Следом идут Беларусь (244,6 млн) и Узбекистан (234,2 млн), также показавшие двухзначный рост поставок. При этом импорт из Турции и Украины за этот период сократился.

В товарной структуре преобладает не сырье, а готовая продукция: кондитерские изделия, шоколад и какао-содержащие продукты (318,3 миллиона долларов), а также сахар и выпечка. По данным аналитиков, из сырьевых позиций заметный рост показала пшеница - ее ввоз из России вырос в три раза, достигнув 1,2 миллиона тонн.

География импорта отдельных продуктов

Как подчеркивают эксперты, внутренний рынок Казахстана остается крайне чувствительным к засухам, торговым ограничениям и логистическим сбоям в конкретных странах из-за высокой концентрации импорта. Практически весь объем бананов (98,5%) в республику идет из Эквадора, а 87% импортного лука и чеснока поставляет Узбекистан.

Похожая ситуация сложилась с цитрусовыми, 80% которых закупают в Китае, и свежими томатами, где 72% рынка занимает Туркменистан.