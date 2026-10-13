Почти у каждого четвёртого ребёнка в Казахстане есть избыточный вес

В Астане прошел Первый республиканский форум "Саламатты мектеп". Одной из главных тем встречи стала проблема детского ожирения и профилактика метаболических нарушений у школьников.

По данным мультииндикаторного кластерного обследования, 23,2% детей в возрасте от 5 до 9 лет имеют избыточную массу тела - это фактически каждый четвёртый ребёнок в стране.

Специалисты подчёркивают, что выявлять и предупреждать эту проблему необходимо именно в школьном возрасте. Лишний вес в детстве напрямую связан с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа во взрослой жизни.

Статистика уже показывает тревожные цифры: среди детей и подростков до 18 лет зарегистрировано 1 104 случая диабета 2 типа, из которых 237 диагнозов были поставлены впервые.

Профилактика детского ожирения зависит от ежедневной среды, в которой растёт ребёнок. В рамках проекта «Саламатты мектеп» акцент делают на нескольких направлениях:

качественное и сбалансированное школьное питание;

доступность физической активности и спорта;

своевременная оценка факторов риска и медицинская профилактика;

тесное взаимодействие школы, семьи и системы здравоохранения.

Организаторы форума отдельно обратили внимание на психологический аспект: профилактика лишнего веса не должна превращаться в травлю или стигматизацию.

Насмешки, обвинения и публичные обсуждения фигуры ребёнка недопустимы. Задача взрослых - не критиковать школьника, а создать для него комфортные условия, где здоровое питание и движение станут естественной частью жизни.