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Социум

Почти у каждого четвёртого ребёнка в Казахстане есть избыточный вес

Вынесена самая яркая и тревожная цифра, чтобы сразу привлечь внимание читательской аудитории.
Арайлым Усербаева
Почти у каждого четвёртого ребёнка в Казахстане есть избыточный вес
Изображение сгенерировано ИИ Gemini

В Астане прошел Первый республиканский форум "Саламатты мектеп". Одной из главных тем встречи стала проблема детского ожирения и профилактика метаболических нарушений у школьников.

По данным мультииндикаторного кластерного обследования, 23,2% детей в возрасте от 5 до 9 лет имеют избыточную массу тела - это фактически каждый четвёртый ребёнок в стране.

Специалисты подчёркивают, что выявлять и предупреждать эту проблему необходимо именно в школьном возрасте. Лишний вес в детстве напрямую связан с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа во взрослой жизни.

Статистика уже показывает тревожные цифры: среди детей и подростков до 18 лет зарегистрировано 1 104 случая диабета 2 типа, из которых 237 диагнозов были поставлены впервые.

Профилактика детского ожирения зависит от ежедневной среды, в которой растёт ребёнок. В рамках проекта «Саламатты мектеп» акцент делают на нескольких направлениях:

  • качественное и сбалансированное школьное питание;
  • доступность физической активности и спорта;
  • своевременная оценка факторов риска и медицинская профилактика;
  • тесное взаимодействие школы, семьи и системы здравоохранения.

Организаторы форума отдельно обратили внимание на психологический аспект: профилактика лишнего веса не должна превращаться в травлю или стигматизацию.

Насмешки, обвинения и публичные обсуждения фигуры ребёнка недопустимы. Задача взрослых - не критиковать школьника, а создать для него комфортные условия, где здоровое питание и движение станут естественной частью жизни.

- Здоровье ребёнка формируется не одной акцией и не одним визитом к врачу. Это результат той среды, в которой он каждый день учится, питается, двигается и растёт, - отметили эксперты.

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