Подвал нового дома для очередников в Уральске затопило нечистотами

В редакцию "МГ" обратились жители многоквартирного дома №24 в микрорайоне Акжайык. По словам старшей по дому Айкоркем Сансызбаевой, уже три дня в квартирах стоит сильный запах канализации, а подвалы затоплены фекальными стоками. Кроме того, из-за аварии в доме снизили давление воды.

Жильцы обратились в «Батыс су арнасы». Там им объяснили, что дом пока не находится на балансе предприятия, поскольку его заселили совсем недавно - 12 сентября. Чтобы коммунальная служба взяла объект на обслуживание, людям необходимо написать коллективное обращение.

Люди переживают не только из-за неприятного запаха и затопленных подвалов, но и из-за возможного отключения воды. По их словам, если проблему не решат сегодня, подачу воды могут прекратить.

Дом строила компания ТОО «Болашак». При этом само здание возводили без инженерных сетей - их прокладкой занималась другая подрядная организация. Прораб участка Жандос Айтмагамбетов рассказал, что после сдачи объекта компания в течение трех лет несет гарантийные обязательства. Однако они распространяются только на сам дом. Тем не менее за счет застройщика уже заказали вакуумные машины для откачки стоков из подвала.

По словам прораба, причина затопления может быть связана с центральным магистральным колодцем. Предположительно, вода до него не доходит и возвращается обратно в подвал. Он также отметил, что трубы имеют большой диаметр, поэтому обычный засор маловероятен.

Руководитель городского отдела ЖКХ Асылжан Хайруллин подтвердил, что дом пока не передан на баланс коммунальной службы. При этом он сообщил, что сегодня после обеда специалисты приступили к работе.

Напомним, дом сдали 12 сентября в честь Дня города Уральска. Ключи от новых квартир получили 140 семей из социально уязвимых категорий населения, многие из которых годами стояли в очереди на жильё.