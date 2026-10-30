Участники встречи сошлись во мнении, что Послание подводит черту под масштабным годичным циклом реформ, включающим принятие новой Конституции и обновление госаппарата.

В Москве прошел круглый стол, посвященный новому Посланию Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, организованный Посольством Республики Казахстан в Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ведомства. Российские дипломаты, политологи и экономисты проанализировали ключевые ориентиры документа, охватывающего новый исторический этап развития страны — от политической трансформации до перезапуска социальной сферы.

Участники встречи сошлись во мнении, что Послание подводит черту под масштабным годичным циклом реформ, включающим принятие новой Конституции и обновление госаппарата. При этом главная особенность текущей стратегии - отказ от популизма в пользу жесткого прагматизма и решения реальных проблем граждан.

- Реалистичность целей и задач, которые ставятся перед государством и обществом, - это то, что отличает Послание от многих других стратегических документов. Казахстанские власти внимательно следят за общественными настроениями и реагируют на вызовы, - отметили представители Экспертного института социальных исследований.

Выгода для соседей и инвесторов

На фоне глобальной конкуренции за ресурсы Казахстан продолжает удерживать позиции одного из самых привлекательных инвестиционных хабов региона, привлекшего за последние годы более $150-160 млрд инвестиций. Соседство и союзнические связи создают сценарий, при котором экономический рост республики напрямую приносит выгоду ключевым региональным партнерам.

- Наше географическое положение, соседство, тесные партнерские и союзнические связи позволяют создать win-win ситуацию, когда обе страны от этого выигрывают, - подчеркнул директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Опора на суверенитет и запросы общества

Особый акцент в Послании сделан на сбалансированности: укрепление суверенитета трактуется не как самоизоляция, а как прагматичная интеграция в мировую экономику. Эксперты подчеркивают, что президент опирается на реальное положение дел в стране, а эффективная вертикаль власти и обновленный парламент будут оцениваться именно по тому, насколько повысится качество жизни людей.

Кроме того, аналитики отдельно отметили зрелый подход страны к развитию мирного атома и энергетической инфраструктуры. Обозначенные в Послании шаги запускают очередной этап модернизации Казахстана, где главным критерием успеха становится социальное благополучие граждан.