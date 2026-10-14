Постельные клопы атаковали пассажирский самолёт во время рейса

Пассажиры, сидевшие в передней части экономкласса, начали сообщать бортпроводникам об укусах насекомых.

Австралийская авиакомпания Qantas отменила рейс из Рима в Перт после обнаружения постельных клопов на борту Boeing 787 Dreamliner. Во время предыдущего перелёта пассажиры жаловались на укусы насекомых, передает МойГород со ссылкой на Gazeta.ru.

Пассажиры пожаловались на укусы во время полёта

Инцидент произошёл 9 октября на рейсе QF5, следовавшем в Рим. Пассажиры, сидевшие в передней части экономкласса, начали сообщать бортпроводникам об укусах насекомых.

Члены экипажа выдали пострадавшим антигистаминные препараты, однако запас лекарств на борту быстро закончился. Позднее в салоне самолёта обнаружили постельных клопов.

Самолёт отправили на санитарную обработку

После прибытия в Рим авиакомпания временно вывела воздушное судно из эксплуатации. Из-за обнаруженных насекомых пришлось отменить обратный рейс QF6 по маршруту Рим — Перт, запланированный на 10 октября.

Самолёт направили на внеплановую тщательную санитарную обработку, чтобы устранить насекомых. Представитель Qantas принёс пассажирам извинения за возникшие неудобства.

Пассажирам пообещали перебронировать билеты

Авиакомпания организовала размещение пассажиров отменённого рейса в гостиницах. Также им пообещали перебронировать билеты на другие рейсы в течение 48 часов.

В Qantas уточнили, что плановая дезинфекция салонов проводится каждые 50 дней. Однако в этот раз из-за обнаружения клопов потребовались дополнительные санитарные меры.