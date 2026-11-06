Поведение прохожего вызывает тревогу: как действовать и защитить себя

Необычное поведение человека на улице не всегда означает, что он представляет опасность для окружающих. Причины могут быть разными: состояние здоровья, стресс или сложные жизненные обстоятельства. Однако если поведение прохожего вызывает беспокойство, важно знать, как правильно действовать.

Редакция "МГ" поговорила с психиатром и представителями полиции о том, как правильно действовать в подобных ситуациях, защитить себя и не навредить другому человеку.

По данным управления здравоохранения ЗКО, в регионе на учете состоят около 1,5 тысячи человек с психическими расстройствами и более 3,5 тысячи - с наркологическими заболеваниями. За последний год (как и в предыдущие) на наблюдение взяли около 500 человек. Ещё более 80 граждан проходят принудительное лечение по решению суда.

Четыре правила, которые помогут избежать конфликта

В управлении здравоохранения рассказали о четырёх основных правилах поведения в потенциально опасной ситуации.

Не вступайте в конфликт. Не кричите в ответ, не спорьте и не пытайтесь перекричать человека. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокации.

Не кричите в ответ, не спорьте и не пытайтесь перекричать человека. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокации. Соблюдайте дистанцию. Не подходите слишком близко. Несколько шагов назад помогут избежать физического контакта и дадут время сориентироваться.

Не подходите слишком близко. Несколько шагов назад помогут избежать физического контакта и дадут время сориентироваться. Заранее оцените пути отхода. Посмотрите, куда можно уйти в случае опасности. Например, зайти в ближайший магазин или кафе, обратиться к охране или другим прохожим.

Посмотрите, куда можно уйти в случае опасности. Например, зайти в ближайший магазин или кафе, обратиться к охране или другим прохожим. Не бойтесь просить о помощи. Если ситуация становится опасной, привлеките внимание окружающих. Лучше обратиться к конкретному человеку: "Мужчина в синей куртке, вызовите полицию!". Так больше шансов, что кто-то действительно отреагирует.

На что обратить внимание?

Необычное поведение само по себе не говорит об агрессии или наличии психического расстройства. Однако стоит быть осторожнее, если человек проявляет следующие признаки:

Агрессивное поведение: громкие крики, угрозы, резкие движения, попытки затеять драку.

громкие крики, угрозы, резкие движения, попытки затеять драку. Навязчивое внимание: человек подходит слишком близко, продолжает разговор, несмотря на просьбы оставить его в покое, или преследует прохожего.

человек подходит слишком близко, продолжает разговор, несмотря на просьбы оставить его в покое, или преследует прохожего. Угрожающие жесты: сжатые кулаки, напряжённая поза, резкие движения в сторону окружающих.

сжатые кулаки, напряжённая поза, резкие движения в сторону окружающих. Провокации: оскорбления, насмешки, попытки втянуть человека в спор или конфликт.

Как правильно разговаривать с агрессивным человеком?

В такой ситуации лучше говорить спокойно, уверенно и коротко. Не стоит угрожать фразами вроде "У меня муж работает в полиции" - это может не остановить человека, а только разозлить его.

Не пытайтесь доказать свою правоту или поставить собеседника на место. Если чувствуете опасность, постарайтесь уйти в безопасное место, попросите окружающих о помощи или вызовите полицию.

Также специалисты советуют не смотреть человеку пристально в глаза: в некоторых ситуациях это воспринимается как вызов. Лучше сохранять спокойный взгляд и не делать резких движений.

Избегайте насмешек и оскорблений. Даже если поведение человека кажется странным или непонятным, не стоит комментировать его, язвить или демонстрировать пренебрежение. Это может усилить напряжение.

Не переходите на личности. Избегайте грубых слов, обвинений и оценочных суждений. Чем спокойнее и нейтральнее вы будете общаться, тем меньше вероятность усугубить конфликт.

Что делать, если человек продолжает нарушать общественный порядок?

В полиции пояснили: приставания и другие противоправные действия со стороны прохожих могут содержать признаки административного правонарушения. Каждый случай рассматривается отдельно - с учётом обстоятельств и психического состояния человека. Если гражданин в момент правонарушения находился в состоянии невменяемости, он не подлежит административной ответственности.

При этом признать человека недееспособным можно только через суд. В таком случае над ним устанавливается опека, а назначенный опекун отвечает за уход, лечение и защиту его прав. Если опекун не выполняет свои обязанности должным образом, этот вопрос рассматривают органы опеки и попечительства. Кроме того, при определённых законом условиях опекун может нести гражданско-правовую ответственность за вред, причинённый недееспособным.

Если человек повторно совершает противоправные действия, полиция рекомендует незамедлительно звонить на пульт 102. По возможности происходящее можно зафиксировать на видео, не подвергая себя опасности.

Прибывшие сотрудники полиции оценят обстановку и при наличии оснований вызовут специализированную психиатрическую бригаду. Медики определят состояние человека и необходимость его госпитализации.

В полиции также отметили: если у гражданина выявлено психическое расстройство и его действия опасны для него самого или окружающих, может быть рассмотрен вопрос о принудительном лечении в Центре психического здоровья. Такое решение принимают при наличии медицинских показаний и в строгом соответствии с законами Республики Казахстан