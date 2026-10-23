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Социум

Правила медосмотра для водителей могут изменить в Казахстане

Данные о здоровье автовладельцев будут автоматически поступать в единую государственную систему и передаваться проверяющим органам.
Варвара Тыщенко
Правила медосмотра для водителей могут изменить в Казахстане
Изображение создано с помощью ИИ (Gemini)

В Казахстане планируют полностью автоматизировать учёт медицинских справок и противопоказаний для водителей. Данные о здоровье автовладельцев будут автоматически поступать в единую государственную систему и передаваться проверяющим органам, сообщается в проекте приказа Минздрава на портале "Открытые НПА".

После прохождения шофёрской комиссии результаты медосмотра обновятся в цифровом формате без участия самого гражданина. Это избавит водителей от необходимости личного предъявления бумажных документов при получении или замене прав.

- Уполномоченным органам будет предоставляться информация о медицинском допуске водителей, разрешённых категориях транспортных средств и сроках действия заключений с обеспечением конфиденциальности персональных медицинских данных, - говорится в тексте документа.

В Минздраве рассчитывают, что новшество минимизирует риски подделки медицинских справок, уберёт бюрократические прослойки и повысит безопасность на дорогах страны.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 10 ноября.

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