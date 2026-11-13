Приток иностранцев в Казахстан достиг пятилетнего минимума

При этом сокращается не только приток мигрантов, но и отток казахстанцев за границу.

За девять месяцев 2026 года на постоянное место жительства в Казахстан переехали около 9 тысяч иностранцев - это на 45% меньше, чем за тот же период прошлого года, и самый низкий показатель за последние пять лет. Такие цифры со ссылкой на данные МВД и БНС АСПиР РК приводят аналитики Data Hub.

Столь резкое падение во многом объясняется высокой базой предыдущих лет. С 2023 по 2025 год приток мигрантов оставался повышенным и в среднем составлял 18,6 тысячи человек за девять месяцев. Всплеск начался в 2022 году: тогда число переехавших выросло на 52% и достигло 11 тысяч человек.

Сейчас ситуация возвращается к докризисным значениям. Для сравнения: в 2019-2021 годах за девять месяцев в Казахстан в среднем переезжали 8,2 тысячи иностранцев.

Одновременно сокращается и отток самих казахстанцев за границу на ПМЖ. С января по сентябрь страну покинули 3,7 тысячи граждан РК - на 40% меньше, чем годом ранее. Это рекордно низкое значение как минимум с 2000 года.