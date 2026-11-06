Продали машину дороже, чем купили? В каких случаях казахстанцам придется заплатить налог

Разбираемся, когда возникает доход от прироста стоимости при продаже авто в Казахстане, кто обязан платить ИПН и в какие сроки подается декларация в 2026 году.

С 1 января 2026 года в Казахстане действуют обновленные правила налогообложения при продаже личного имущества. В каких случаях при сделках с авто возникает обязанность уплатить индивидуальный подоходный налог (ИПН), рассказали в ДГД по Мангистауской области.

Главные условия для владельцев

Заплатить налог с продажи машины на казахстанском учете придется только при совпадении двух условий:

Автомобиль находился в собственности меньше года с даты госрегистрации.

Машину продали дороже первоначальной стоимости.

Если вы владели автомобилем год и более, налог платить не нужно - даже при получении прибыли. Не взимается налог и в случае, когда авто продано по цене покупки или дешевле.

Для машин на иностранном учете срок владения значения не имеет: налог возникает при любой положительной разнице в цене.

Как рассчитывается налог

ИПН удерживается только с чистой разницы между ценой продажи и покупки. Ставка составляет 10% при доходе до 8 500 МРП (36,76 млн тенге в 2026 году) и 15% - с суммы превышения.

Пример: машину купили за 10 млн тенге, а через восемь месяцев продали за 12 млн. Налог 10% посчитают только с 2 млн тенге прироста - он составит 200 тыс. тенге.

Расходы на тюнинг и ремонт налоговую базу не снижают. Однако при импорте авто в первоначальную стоимость можно включить растаможку при наличии чеков.

Сроки подачи декларации и штрафы

При возникновении облагаемого дохода продавец должен подать декларацию по форме 270.00 до 15 сентября следующего года, а сам ИПН уплатить до 25 сентября. Например, за продажу в 2026 году предстоит отчитаться осенью 2027 года. При отсутствии дохода подавать отчетность не требуется.

Эти правила касаются только разовых сделок с личным имуществом. Систематическую перепродажу автомобилей фискалы могут квалифицировать как предпринимательскую деятельность.

