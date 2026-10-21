Продажу Range Rover на аукционе признали незаконной в Уральске

Внедорожник продали на электронном аукционе всего за 6,6 млн тенге, хотя его реальная рыночная стоимость составляла 12,1 млн тенге.

Частный судебный исполнитель продал залоговый автомобиль почти вдвое дешевле его рыночной стоимости. Специализированный межрайонный административный суд (СМАС) ЗКО признал его действия незаконными и отменил результаты торгов.

В СМАС ЗКО обратилась жительница региона. Она попыталась оспорить действия частного судебного исполнителя (ЧСИ), который выставил на торги её залоговый автомобиль Range Rover Sport 2012 года выпуска.

Как сообщили в суде ЗКО, машина находилась в залоге у банка второго уровня. ЧСИ пустил иномарку с молотка без обязательного в таких случаях судебного акта об обращении взыскания на заложенное имущество. При этом у должников имелось и другое имущество, не обременённое залогом.

В итоге внедорожник продали на электронном аукционе всего за 6,6 млн тенге, хотя его реальная рыночная стоимость составляла 12,1 млн тенге.

Рассмотрев дело, суд признал действия ЧСИ незаконными и отменил:

постановление об обращении взыскания на автомобиль;

постановление о передаче машины на реализацию;

протокол об итогах электронного аукциона.

Решение суда вступило в силу для защиты прав собственников и восстановления законности в исполнительном производстве.