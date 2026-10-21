Продажу Range Rover на аукционе признали незаконной в Уральске

Частный судебный исполнитель продал залоговый автомобиль почти вдвое дешевле его рыночной стоимости. Специализированный межрайонный административный суд (СМАС) ЗКО признал его действия незаконными и отменил результаты торгов.
В СМАС ЗКО обратилась жительница региона. Она попыталась оспорить действия частного судебного исполнителя (ЧСИ), который выставил на торги её залоговый автомобиль Range Rover Sport 2012 года выпуска.
Как сообщили в суде ЗКО, машина находилась в залоге у банка второго уровня. ЧСИ пустил иномарку с молотка без обязательного в таких случаях судебного акта об обращении взыскания на заложенное имущество. При этом у должников имелось и другое имущество, не обременённое залогом.
В итоге внедорожник продали на электронном аукционе всего за 6,6 млн тенге, хотя его реальная рыночная стоимость составляла 12,1 млн тенге.
Рассмотрев дело, суд признал действия ЧСИ незаконными и отменил:
- постановление об обращении взыскания на автомобиль;
- постановление о передаче машины на реализацию;
- протокол об итогах электронного аукциона.
Решение суда вступило в силу для защиты прав собственников и восстановления законности в исполнительном производстве.