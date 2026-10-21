Прогноз погоды в западных регионах Казахстана на 22 октября

В четверг, 22 октября, на западе Казахстана установится сухая погода без осадков со слабым и умеренным ветром.

По данным РГП "Казгидромет", 22 октября в Западно-Казахстанской области и городе Уральске сохранится переменная облачность без осадков при ветре 5-10 м/с. Ночью и утром ожидается туман. Температура ночью -1...-3 °C, днем +14...+16 °C.

В Атырауской области ожидается ясная и солнечная погода без осадков. Ветер слабый 2-7 м/с. Температура ночью +3...+5 °C, днем +18...+20 °C.

В Мангистауской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Скорость ветра составит 7-12 м/с. Температура ночью +9...+11 °C, днем +22...+24 °C.

В Актюбинской области, по данным синоптиков, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер умеренный 3-8 м/с. Температура ночью +1...+3 °C, днем +14 до +16 °C.