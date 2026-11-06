Прогноз погоды в ЗКО на 7 ноября

7 ноября на западе Казахстана синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, туман, гололед и порывистый ветер.

По данным РГП "Казгидромет", в субботу, 7 ноября, в Западно-Казахстанской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), а также туман и гололед. Днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Уральске ночью пройдут дождь со снегом, прогнозируются туман и гололед, а днем ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха по области и в Уральске составит ночью около 0…+2 °C, днем - до +6 °C.

В Атырауской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 °C, днем +8…+10 °C.

В Мангистауской области утром и днем ожидается временами сильный дождь, ночью и утром - туман. Днем порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 °C, днем +10…+12 °C.

В Актюбинской области также ожидаются осадки (дождь, снег) и гололед, ночью и утром - туман. В Актобе ночью пройдут небольшие осадки, на дорогах возможен гололед. Температура воздуха ночью -3…-5 °C, днем +5…+7 °C.