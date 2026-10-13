Путешествия будущего начинаются сейчас: скоро состоится Глобальный день технологий путешествий JETOUR 2026

Глобальный день технологий путешествий JETOUR 2026 пройдет с 20 по 23 октября. Мероприятие под девизом «Путешествия будущего начинаются сейчас» соберет представителей СМИ, лидеров общественного мнения и пользователей из разных стран и регионов. Их ждет насыщенное путешествие по Уху в провинции Аньхой, Моганьшаню и озеру Сячжу в провинции Чжэцзян. Маршрут пройдет через города, горы и заболоченные угодья, позволит вблизи познакомиться с технологическими достижениями, воплощенными в философии JETOUR «Travel+», и с образом путешествий, который продвигает бренд.

Путешествия будущего: технологии в каждой поездке

В центре Глобального дня технологий путешествий JETOUR 2026 — путешествие: демонстрации и практические испытания технологий, поездки по дорогам, жизнь на природе и забота об экологии объединятся, чтобы показать, каким JETOUR видит будущее путешествий. Для JETOUR технологии не должны оставаться лишь цифрами и экспонатами на стендах — их нужно ощущать и проверять в реальных поездках.

Опираясь на технологические разработки группы в сфере искусственного интеллекта, интеллектуального вождения, умного салона и интеллектуального шасси, JETOUR превращает передовые решения в доступный пользователю опыт. Система полного привода XWD с полностью автоматическим интеллектуальным управлением и интеллектуальная архитектура GAIA для любых типов бездорожья справляются со сложными условиями — горными маршрутами, бродами, гравийными дорогами и крутыми склонами, обеспечивая уверенное движение в самых разных условиях путешествия. Гибридная система C-DM сочетает динамику и энергоэффективность, делая поездки удобными и гибкими — как в городе, так и на дальние расстояния. Системы помощи водителю и технологии эффективного пополнения запаса энергии дополнительно повышают удобство долгих поездок. Просторный интеллектуальный салон с понятным управлением, тихой и комфортной атмосферой и гибкой организацией пространства делает приятнее и вождение, и отдых. Для JETOUR ценность технологий — не только в улучшении характеристик автомобиля: они должны отвечать на реальные потребности путешественников, помогать им открывать новые места и чувствовать себя комфортно в пути.

«Travel+» объединяют мир: история бренда JETOUR

С момента основания в 2018 году JETOUR последовательно придерживается стратегии «Travel+», закладывая сценарии путешествий в каждый этап разработки продуктов. Сегодня бренд представлен более чем в 100 странах и регионах, а совокупные мировые продажи превысили 2,56 млн автомобилей. На ряде зарубежных рынков JETOUR также занимает первое место среди китайских брендов по продажам внедорожников. Философия бренда «Путешествуй по миру» вдохновляет и объединяет все более многочисленное мировое сообщество пользователей. На предстоящем Глобальном дне технологий путешествий JETOUR 2026 бренд покажет, как технологии и пользовательский опыт помогают расширять границы «Travel+».

Путешествия будущего — не отдаленная мечта, а образ жизни, который можно выбрать уже сегодня. В октябре JETOUR вместе с гостями со всего мира покажет, как передовые технологии работают в реальных условиях путешествий.

О бренде Jetour

Основанный в 2018 году бренд JETOUR придерживается стратегии «Travel+» и представлен более чем в 100 странах и регионах мира. У бренда свыше 2 000 точек продаж и послепродажного обслуживания, а мировое сообщество пользователей насчитывает более 50 млн человек. Глобальная сеть исследований и разработок охватывает Европейский союз, Ближний Восток, Центральную и Южную Америку, страны АСЕАН и другие регионы. В линейку входят автомобили серии T для сегмента легкого бездорожья и серии G, ориентированные на премиальный сегмент внедорожников класса люкс. Вместе эти модели отвечают самым разным сценариям — от поездок по городу и семейных автопутешествий до кемпинга на природе и путешествий на дальние расстояния.