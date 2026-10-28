Пьяного мотоциклиста задержали на трассе Уральск-Атырау

В Западно-Казахстанской области во время рейдов "Правопорядок" дорожные полицейские задержали пьяного водителя мотоцикла.

коло двух часов ночи, на трассе Уральск - Атырау патрульные остановили мотоциклиста. От мужчины отчетливо пахло алкоголем, к тому же он ехал без защитного шлема, а сам байк не стоял на учете, сообщается на сайте Polisia.kz.

- За рулем оказался 39-летний сельский житель. Медосвидетельствование подтвердило: водитель действительно был пьян. На нарушителя составили административные протоколы сразу по трем статьям и передали дело в суд, - пояснили в ведомстве.

В полиции напоминают: пьяная езда, отсутствие шлема и незарегистрированный транспорт — это смертельный риск для всех на дороге. Вовремя замеченный и остановленный нарушитель помог избежать беды.