Пять пар близнецов служат в одной воинской части Казахстана

Настоящий зеркальный строй можно наблюдать в воинской части 5571 Национальной гвардии МВД РК в Алматы. Здесь бок о бок несут службу сразу пять пар братьев-близнецов.

Десять 19-20-летних гвардейцев приехали в мегаполис из разных уголков Казахстана. Несмотря на то, что путают их даже сослуживцы, у каждого из братьев свой характер, уникальная история и собственные планы на жизнь.

По данным Национальной гвардии РК, 19-летние Аман и Есен Байдуллаевы родом из Актобе (Есен младше брата всего на девять минут). Во время патрулирования улиц близнецы уже успели отличиться по службе - братья лично участвовали в задержании подозрительного мужчины, у которого при себе оказались наркотические вещества.

20-летние Нурторе и Жанторе Нурылда - младшие дети в своей семье. До призыва в армию они выбрали абсолютно разные профессии: Нурторе выучился на учителя физкультуры, а Жанторе получил диплом фельдшера. Однако сейчас братья несут службу в одном подразделении.

В части есть и вторые Аман и Есен - братья Сапаралы. Близнецы выросли в творческой семье: от отца они унаследовали любовь к казахской народной музыке, прекрасно поют и исполняют терме. К слову, у их отца тоже есть брат-близнец. Свой воинский долг Аман и Есен отправились выполнять сразу на следующий день после 18-летия.

19-летние Нурасыл и Ерасыл Иашовы из Тараза надели погоны сразу после школы. В Алматы они вместе с полицейскими выходят на патрулирование и следят за порядком на улицах. Заглядывая в будущее, братья подали документы на участие в программе "Срочник 2.0", чтобы после армии бесплатно поступить в вуз.

19-летние Алмас и Олжас Абдуалиевы из Кентау до армии успели поучиться в шымкентском университете "Мирас" по специальности "Преподаватель НВП и технологической подготовки". После службы братья намерены вернуться к учебе и преподавать военное дело в школах. Интересно, что в их семье это не единственные близнецы - у них есть еще одна пара братьев.

По данным Нацгвардии, с начала года гвардейцы выполнили более 2,3 тысячи задач по охране общественного порядка в Казахстане. Во время патрулирования в органы внутренних дел было доставлено свыше 13 тысяч правонарушителей, включая 300 человек, подозреваемых в совершении преступлений. Сегодня уличное спокойствие в 21 городе страны обеспечивают более 7 тысяч военнослужащих Нацгвардии, а еще 2 тысячи охраняют важные государственные объекты и учреждения КУИС.