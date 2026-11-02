Работали 24/7: уголовным делом обернулись переводы на 400 млн тенге в Актобе

Прием платежей и перевод денежных средств обеспечивали в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков.

В Актобе пресекли деятельность группы, обеспечивавшей приём и перевод денег для наркотического интернет-магазина. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК.

По данным следствия, местный житель организовал в соцсетях онлайн-обменник и привлёк к работе семерых человек. Они наладили круглосуточную обработку платежей в две смены. Покупатели наркотиков оплачивали заказы через этот сервис, после чего получали координаты закладок.

Ежедневно через обменник проходило от 50 до 70 операций. Для приёма денег использовали 22 банковские карты дропперов. Полученные средства сразу конвертировали в криптовалюту и переводили кураторам.

Общая сумма переводов превысила 918 тысяч USDT (более 400 млн тенге). Организатор схемы помещён под стражу, расследование продолжается.