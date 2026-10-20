Рабы, инопланетяне и бетонные блоки: главные мифы о египетских пирамидах

Египетские пирамиды уже несколько тысячелетий поражают своими масштабами и точностью строительства. Как древним мастерам удалось возвести сооружения высотой почти 150 метров, переместить миллионы тонн камня и поднять тяжелые блоки на огромную высоту без кранов и современной техники?

Археологи нашли поселения строителей, древние инструменты, карьеры и документы, рассказывающие о перевозке материалов. Однако единого ответа на вопрос, как именно поднимали камни на верхние уровни пирамиды Хеопса, пока нет, передает МойГород со ссылкой на Наука Mail.

Кто и когда построил пирамиды

Большие пирамиды в Гизе возвели около 4,5 тысячи лет назад, во времена Древнего царства. Самую известную из них — пирамиду Хеопса — начали строить по приказу фараона Хуфу примерно в 2550 году до нашей эры.

Изначально сооружение достигало около 146,5 метра в высоту, а длина каждой стороны основания составляла примерно 230 метров. Сегодня пирамида ниже: значительная часть гладкой белой облицовки со временем была утрачена.

По распространенной оценке, Великая пирамида состоит примерно из 2,3 миллиона каменных блоков. Их масса различается: большинство весит несколько тонн, тогда как отдельные гранитные элементы внутренних помещений значительно тяжелее.

Пирамиды стали символом могущества правителейИсточник: Unsplash

При этом пирамиды не появились внезапно. Египтяне постепенно совершенствовали строительные технологии на протяжении нескольких поколений. Сначала они возводили ступенчатые пирамиды, а затем научились создавать сооружения с гладкими наклонными гранями. Опыт строительства пирамид фараона Снофру, в том числе Ломаной и Красной пирамид, помог подготовить почву для создания памятника Хеопса.

Как добывали и перевозили камни

Основную часть известняка для пирамиды Хеопса добывали неподалеку от места строительства, на плато Гиза. Но для отдельных частей сооружения использовали материалы из других районов Египта.

Белый известняк для внешней облицовки привозили из Турских каменоломен на восточном берегу Нила. Гранит, примененный во внутренних помещениях, доставляли из Асуана, расположенного значительно южнее Гизы.

Каменотесы отделяли глыбы от скалы, обрабатывали их медными инструментами, каменными молотами и абразивными материалами. Для работы с твердыми породами использовали инструменты из долерита и кварцевый песок, помогавший шлифовать поверхность.

Тяжелые блоки перевозили на деревянных санях с помощью канатов. На некоторых этапах груз перемещали по воде, используя реку и искусственные каналы.

Одно из важных свидетельств — папирусы, найденные в древнем портовом комплексе Вади-эль-Джарф на Красном море. В них сохранились записи чиновника по имени Мерер, который руководил рабочей группой и фиксировал перевозку известняка из Турских каменоломен к строительному комплексу Хеопса. Документы относятся ко времени правления этого фараона и позволяют представить, насколько организованной была работа.

В 2024 году ученые также представили исследование древнего рукава Нила, который назвали Ахрамат. Он проходил рядом с цепочкой пирамид, а его протяженность составляла около 64 километров. По мнению авторов исследования, водный путь мог использоваться для перевозки материалов и рабочих к строительным площадкам.

Как поднимали многотонные блоки

Это одна из главных загадок строительства пирамиды Хеопса. Археологи считают, что египтяне использовали наклонные насыпи и пандусы, по которым рабочие могли тянуть камни на санях при помощи веревок. На определенных этапах могли применяться рычаги и другие простые механические приспособления.

Косвенное подтверждение существования таких технологий нашли в карьере Хатнуб. Там обнаружили древнюю наклонную дорогу с лестницами по краям и отверстиями для деревянных столбов. Предполагается, что с помощью канатов и столбов рабочие могли поднимать тяжелые каменные блоки по крутому склону.

Однако эта находка не доказывает, что именно такой пандус использовали при строительстве Великой пирамиды. Исследователи рассматривают разные варианты: длинные прямые насыпи, зигзагообразные пути, рампы вдоль стен пирамиды и внутренние наклонные коридоры.

Еще один вопрос — как именно перемещали особенно тяжелые гранитные элементы и завершали верхнюю часть сооружения. Ни одна из существующих гипотез пока не объясняет убедительно все этапы строительства.

Транспортировка статуи Джехутихотепа II. Фреска из гробницы в Дейр эль-БершеИсточник: Newberry, Percy E. / Общественное достояние | ru.wikipedia.org

Известно также, что влажный песок облегчает перемещение тяжелых предметов на полозьях: эксперименты показали, что небольшое количество воды уменьшает сопротивление при скольжении. Вероятно, египтяне могли пользоваться этим приемом, хотя нельзя утверждать, что его применяли на каждом участке строительства.

Кто работал на стройках — рабы или свободные люди

Одна из самых устойчивых легенд гласит, что пирамиды построили исключительно рабы, которых заставляли трудиться под угрозой наказания. Однако археологические находки показывают более сложную картину.

На плато Гиза обнаружили поселение Хейт-эль-Гураб, где жили строители пирамид, ремесленники и люди, обеспечивавшие работу строительного комплекса. Там нашли жилые помещения, склады, административные здания, мастерские и большое количество костей животных.

Останки позволяют предположить, что рабочие получали мясо и другую пищу. В захоронениях обнаружены скелеты с переломами, которые успели срастись, что указывает на оказание медицинской помощи некоторым пострадавшим.

Судя по сохранившимся данным, строительство обеспечивалось организованной системой снабжения и управления. Часть специалистов могла работать постоянно, а другие привлекались на определенные сроки. Государство, вероятно, использовало и трудовую повинность, когда население обязано было отработать установленный период на общественных проектах.

Поэтому утверждать, что все строители были исключительно добровольцами, было бы неточно. Но и популярная картина, в которой гигантские сооружения возводили только рабы, не подтверждается археологическими данными.

Пирамиды создавались как усыпальницы для фараонов и их супруг. Источник: Unsplash

Пять популярных мифов о египетских пирамидах

Миф № 1. Пирамиды построили инопланетяне.

Эта версия популярна в массовой культуре, однако археологических доказательств участия внеземных цивилизаций нет. Найдены инструменты, каменоломни, рабочие поселения, записи о перевозке камня и другие свидетельства человеческой строительной деятельности. Все они указывают на то, что пирамиды возводили сами древние египтяне.

Миф № 2. Все блоки поднимали по одной гигантской рампе.

Наклонные пути действительно использовались в древнем строительстве, но точная конфигурация системы для пирамиды Хеопса неизвестна. Длинная прямая насыпь потребовала бы огромного количества материала, поэтому ученые рассматривают и другие варианты — в том числе несколько коротких рамп или зигзагообразные маршруты.

Миф № 3. Внутри пирамиды проходила спиральная дорога.

Французский архитектор Жан-Пьер Уден предложил гипотезу, согласно которой часть блоков поднимали по внутренней спиральной рампе. Такая система могла бы уменьшить объем внешних насыпей. Но убедительных доказательств существования подобного маршрута именно в пирамиде Хеопса пока нет. Гипотеза остается предметом дискуссии.

Миф № 4. Каменные блоки отливали из древнего бетона.

Согласно этой версии, египтяне якобы не вырубали все блоки в каменоломнях, а изготавливали их из специальной смеси. Однако основная кладка пирамид имеет структуру природного известняка, соответствующую геологическим породам местных карьеров. Строительный раствор использовали при кладке, но убедительных доказательств того, что основную массу блоков отливали в формах, нет.

Миф № 5. Археологи ничего не знают о строительстве пирамид.

На самом деле исследователи уже установили многое: где добывали камень, как перевозили часть материалов, где жили рабочие и как государство организовывало снабжение. Не до конца выяснены прежде всего отдельные инженерные детали — в первую очередь способы подъема блоков на верхние уровни сооружений.