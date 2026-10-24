Рассекреченные документы раскрыли новые подробности полёта Гагарина

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полёт в космос. Десятилетиями считалось, что он длился 108 минут. Однако в 2011 году, к 50-летию исторического события, были опубликованы рассекреченные документы, в которых фигурировала другая цифра — 106 минут. Почему появились две версии продолжительности полёта и какая из них точнее отражает события того дня?

Перед стартом корабля «Восток» было утверждено полётное задание — основной документ, определявший ход миссии. В нём указывалось, что полёт должен продлиться 1 час 46 минут, то есть 106 минут, передает МойГород со ссылкой на материал Наука Mail.

Та же цифра встречается в предварительном отчёте ОКБ-1, составленном после запуска. В документах описывался запланированный сценарий: выведение корабля на орбиту, один виток вокруг Земли и последующий спуск.

Полетное задание миссии «Восток», где заранее указана расчетная длительность полета — 106 минут

Источник: Журнал «Наука и Жизнь»

Траекторию и момент включения тормозной двигательной установки рассчитывали таким образом, чтобы после завершения витка корабль вошёл в атмосферу и вернулся на территорию СССР. Именно с этим сценарием была связана расчётная продолжительность полёта.

Как проходил первый полёт человека в космос

Старт состоялся в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур. После выхода на орбиту Гагарин совершил один виток вокруг Земли. Корабль пролетел над территорией СССР, Тихим океаном, Южной Америкой, Атлантикой и Африкой.

Полёт проходил преимущественно в автоматическом режиме. Космонавт наблюдал за приборами, следил за состоянием систем и поддерживал связь с Землёй. Орбита «Востока» проходила на высоте примерно от 181 до 327 километров.

Запуск ракеты-носителя «Восток» — начало миссии, рассчитанной на один виток вокруг Земли

Источник: РГАНТД

После завершения витка была включена тормозная установка, и корабль начал сход с орбиты. Однако на финальном этапе возникла нештатная ситуация: разделение спускаемого аппарата и приборного отсека произошло не сразу.

Что случилось во время спуска

Согласно докладу Гагарина Государственной комиссии, разделение модулей не произошло в ожидаемый момент. Некоторое время корабль продолжал движение в соединённом состоянии и начал вращаться.

Позднее, под воздействием аэродинамических нагрузок и нагрева в атмосфере, соединения разрушились, и спускаемый аппарат отделился от приборного отсека.

Схема спуска «Востока» показывает ключевой момент: космонавт и аппарат приземляются отдельно

Источник: РГАНТД

На высоте около семи километров Гагарин катапультировался и продолжил спуск на парашюте отдельно от капсулы. Он приземлился в Саратовской области, недалеко от Волги. Сам спускаемый аппарат сел в другом месте.

Именно финальная стадия полёта стала одной из причин расхождений в хронологии. В технических документах указано время приземления спускаемого аппарата около 10:48, а Гагарина — около 10:53. В некоторых свидетельствах участников поисковой группы фигурирует отметка 10:55.

Конструкция корабля «Восток» объясняет, почему разделение модулей влияло на ход спуска

Источник: LiveJournal

Почему десятилетиями говорили о 108 минутах

Цифра 108 минут закрепилась в официальной версии и многочисленных публикациях. На её распространение повлияли принятый способ учёта продолжительности полёта, сведения о завершении миссии и данные, переданные Международной авиационной федерации (FAI).

При регистрации рекорда учитывались правила, согласно которым пилот должен был завершить полёт внутри аппарата. Однако конструкция «Востока» предусматривала катапультирование космонавта перед приземлением. Этот факт долгое время публично не раскрывался, что также усложняло трактовку хронологии.

В результате привычные 108 минут стали общепринятой цифрой, хотя в документах миссии содержались и другие временные отметки.

Спускаемый аппарат после посадки — тот самый «обгорелый шар», который Гагарин видел с земли

Источник: LiveJournal

Что изменили рассекреченные архивы

К пересмотру хронологии привело опубликование архивных материалов в 2011 году. Историки космонавтики Игорь Афанасьев и Игорь Лисов обратили внимание на предварительный отчёт о запуске «Востока», в котором отдельно указывались времена приземления спускаемого аппарата и Гагарина.

Как пояснил Наука Mail историк космонавтики и писатель Антон Первушин, именно эти документы стали основой для обсуждения продолжительности полёта в 106 минут.

При этом важно различать расчётную длительность миссии и время, прошедшее от старта до фактического приземления космонавта. В архивных материалах эти события фиксировались по-разному, а точный момент касания Гагариным земли непосредственно хронометром рядом с ним не регистрировался.

Доклад Гагарина после полета — один из ключевых источников для реконструкции хронологии миссии

Источник: РГАСПИ

Поэтому 106 минут нельзя считать бесспорно установленной заменой привычной цифры. Эта версия опирается на анализ архивных документов и реконструкцию хронологии, тогда как 108 минут закрепились в официальной истории полёта.

Была ли задержка признаком сбоя

Разница между расчётными и фактическими временными отметками сама по себе не означает, что миссия провалилась или серьёзно задержалась. Во время спуска действительно возникли отклонения от ожидаемого сценария, в частности задержка разделения модулей. Однако полёт завершился успешно.

Для специалистов, анализировавших результаты первой пилотируемой миссии, было важно установить, как системы корабля повели себя в реальных условиях. Документы позволили подробнее восстановить последовательность событий и уточнить отдельные детали возвращения.

Таким образом, спор о 106 или 108 минутах связан не только с арифметикой, но и с тем, какие именно моменты считать началом и окончанием полёта и какие архивные сведения использовать для реконструкции.

Две цифры в истории одного полёта

В истории первого полёта человека в космос сохранились две основные версии продолжительности. 106 минут фигурируют в полётном задании и архивных материалах, на основании которых исследователи уточняли хронологию. 108 минут — привычная цифра, закрепившаяся в официальной версии и массовых публикациях.

Гагарин после приземления — первые минуты после завершения полета

Источник: Журнал «Родина»

Рассекреченные документы позволили точнее изучить ход исторической миссии, однако расхождение между цифрами требует учитывать особенности фиксации времени и различать расчётные параметры, приземление аппарата и возвращение самого космонавта.

Главное остаётся неизменным: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории полёт человека в космос, открыв новую эпоху в освоении космического пространства.