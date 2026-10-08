Развитие коридоров и водная безопасность: о чем заявил Токаев на встрече лидеров в Туркменистане

В своем выступлении Глава государства подчеркнул символичность встречи, которая проходит в год 35-летия независимости государств-участников.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Туркменистан принял участие в 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, сообщает пресс-служба Акорды.

В своем выступлении Глава государства подчеркнул символичность встречи, которая проходит в год 35-летия независимости государств-участников. По словам президента, за этот период регион прошел большой путь и стал центром роста и геополитического взаимодействия в Евразии.

- За эти годы пройден протяженный, сложный, поистине тернистый и в то же время плодотворный путь, вместивший в себя целую эпоху. Мы укрепили суверенитет, сформировали собственные модели развития, заняли достойное место в международном сообществе. Центральная Азия и Азербайджан сегодня по праву считаются центрами роста и геополитического взаимодействия в Евразии. Но самое главное – благодаря мудрости и единству наших братских народов мы живем в мире и согласии. Сплоченность, взаимная поддержка и доверие стали нашей общей стратегической опорой, позволяющей вместе отвечать на вызовы времени. В условиях роста геополитической напряженности, трансформации архитектуры международных отношений и углубления разделительных линий эта тенденция приобретает особую актуальность, - заявил Глава государства.

Президент также предложил увеличить объем внутрирегиональной торговли до 20 млрд долларов, поручив правительствам разработать совместный План действий. Особое внимание было уделено развитию транспортных коридоров, включая Транскаспийский маршрут и интеграцию с инициативой TRIPP.

- Полагаю, что можно было бы обсудить пока на экспертном уровне интеграцию Среднего коридора с транспортной инициативой TRIPP, что расширило бы имеющийся потенциал, и это отвечает долгосрочным интересам всех наших государств, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, лидер Казахстана затронул вопросы водной безопасности, предложив создать Международную водную организацию под эгидой ООН, а также выступил за партнерство в сфере искусственного интеллекта и гуманитарного сотрудничества. В завершение встречи главы государств приняли Совместное заявление.