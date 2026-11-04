Резкое ухудшение погоды ожидается на западе Казахстана 5 ноября

Завтра, 5 ноября, в западных областях Казахстана синоптики прогнозируют сильные дожди, туман, грозы и порывы ветра до 28 м/с.

По данным РГП "Казгидромет", в четверг, 5 ноября, на западе Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия.

Западно-Казахстанская область: ночью на севере, а днем по всей области пройдут сильные дожди. Ночью и утром - туман. Ветер ночью 15-20 м/с, днем порывы до 23-28 м/с. В Уральске и ночью, и днем температура составит +3...+5 °C, ожидаются сильный дождь, туман и ветер до 15-20 м/с.

Атырауская область: временами сильный дождь, ночью и утром на западе и юге - туман. Порывы ветра днем достигнут 23-28 м/с. В Атырау ночью +7...+9 °C, днем +11...+13 °C, порывы ветра до 15-20 м/с.

Мангистауская область: пройдут сильные дожди с грозами, на западе - туман, на северо-востоке - пыльная буря. Порывы ветра днем до 23-28 м/с. В Актау ночью +12...+14 °C, днем +18...+20 °C, сильный дождь, гроза, туман и ветер до 23-28 м/с.

Актюбинская область: днем на западе сильный дождь (6 ноября - мокрый снег и гололёд). Днем порывы ветра до 23-28 м/с. В Актобе ночью +2...+4 °C, днем +11...+13 °C, ветер до 23 м/с.