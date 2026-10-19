«Росатом» и Индонезия договорились о реализации первого в мире экспортного проекта по поставке электроэнергии плавучих атомных энергоблоков

Госкорпорация «Росатом» и индонезийская PT Pembangkit Listrik Nuklir заключили соглашение о снабжении электроэнергией потребителей в регионе Северное Малуку (восток Индонезии) с использованием атомных плавучих энергоблоков. Стороны подписали соответствующее соглашение на полях Российской энергетической недели (РЭН), которая проходит в Москве. Соглашение стало важной вехой в двустороннем энергетическом сотрудничестве между Россией и Индонезией.

В рамках реализации проекта «Росатом» поставит два плавучих атомных энергоблока ПЭБ-100 общей мощностью 200 МВт для электроснабжения севера острова Хальмахерав в регионе Северное Малуку. Плавучие энергоблоки будут вырабатывать низкоуглеродную электроэнергию с помощью реакторных установок семейства РИТМ, доказавших эффективность, надежность и безопасность на атомных ледоколах. Планируется, что первые мегаватты электроэнергии потребителям Индонезии ПЭБы смогут начать вырабатывать уже через 5 лет после вступления в силу основных условий контракта на поставку электроэнергии.

«Сотрудничество между "Росатомом" и Индонезией развивается очень динамично. Наша недавняя встреча с Президентом Прабово Субианто подтвердила, что это крупнейшее островное государство последовательно движется к укреплению энергетической безопасности и достижению углеродной нейтральности. Новое соглашение – важнейший шаг в этом направлении. "Росатом" готов предложить самые современные и референтные решения на мировом рынке. При этом мы обсуждаем не просто поставки электроэнергии, а создание долгосрочного партнерства. Отмечу, что это первая в мире экспортная договоренность о поставке электроэнергии с плавучего атомного энергоблока. Уверен, для мирового бизнес-сообщества она станет ярким примером того, как при системной поддержке государства частный бизнес может инициировать масштабные инфраструктурные проекты в атомной энергетике, способные трансформировать экономику страны», – прокомментировал подписание генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. «Мы, как национальные инвесторы, считаем содействие энергетическому переходу Индонезии своим приоритетом и ответственностью. Мы убеждены, что обеспечение населения страны чистой, надежной и низкоуглеродной электроэнергией – необходимое условие долгосрочного развития и энергетической безопасности Индонезии. Ядерная энергетика предлагает устойчивое решение для удовлетворения растущих потребностей страны в электроэнергии и открывает дополнительные возможности для экономического развития, прежде всего в восточных регионах Индонезии. При этом принципиально важно подчеркнуть, что проект реализуется исключительно на коммерческой основе в формате B2B, за счёт частных инвестиций и без привлечения средств государственного бюджета Индонезии. Для нас большая честь участвовать в реализации этого исторически значимого партнёрства. Мы искренне благодарим правительство Индонезии и особенно Посольство Республики Индонезия в Российской Федерации за последовательную поддержку и содействие, позволившие достичь этого важного этапа совместной работы», – отметил генеральный директор PT Pembangkit Listrik Nuklir Юди Утомо Имарджоко. «Сегодняшнее соглашение стало важным шагом на пути к достижению нашей общей цели – укреплению энергетической независимости Индонезии и обеспечению устойчивого развития страны для будущих поколений. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность Президенту России Владимиру Путину, российской делегации и госкорпорации "Росатом" за плодотворное сотрудничество и приверженность развитию нашего партнёрства. Особую признательность выражаю Президенту Индонезии Прабово Субианто и министру обороны Индонезии Шафри Шамсуддину за оказанное нам с профессором Юди доверие и возложенную на нас ответственность за реализацию проекта атомной электростанции мощностью 200 МВт в округе Северная Хальмахера провинции Северное Малуку. Это историческое соглашение закладывает основу для нового этапа развития энергетики, который откроет дополнительные возможности для жителей Северного Малуку и будет способствовать экономическому росту всей Восточной Индонезии», – сообщил инвестор PT Pembangkit Listrik Nuklir Ромо Нитийудо Вакьйо.

Справочно: Сотрудничество с Индонезией. В 2025 году власти республики включили атомную энергетику в свой национальный энергетический план и рассматривает атом как один из инструментов обеспечения долгосрочной энергетической безопасности и достижения углеродной нейтральности к 2060 году.

31 июля 2024 года будучи министром обороны и избранным президентом Индонезии, Прабово Субианто посетил Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. В ходе этой встречи Субианто официально заявил, что Индонезия заинтересована в сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом».

В мае 2026 году состоялась встреча главы «Росатома» Алексея Лихачева с Президентом Индонезии Прабово Субианто, в ходе которой были подробно обсуждены перспективы взаимодействия в области мирного использования атомной энергии, включая развитие ядерной инфраструктуры, подготовку национальных кадров, неэнергетические применения атомных технологий и возможную реализацию проектов атомной генерации.

«Росатом» предлагает Индонезии двухэтапный подход к реализации атомно-энергетических проектов. На первом этапе – размещение в стране плавучих энергоблоков малой мощности, на втором – сооружение наземных АЭС с реакторами большой мощности.

Лидерство «Росатома» в области АСММ. В условиях роста мирового спроса на малую атомную энергетику плавучие энергоблоки могут существенно изменить ландшафт энергосистемы за счет эффективного решения проблемы текущего или потенциального энергодефицита удаленных территорий, имеющих выход к морю. Они как «зеленая» батарейка способны непрерывно вырабатывать электроэнергию в течение нескольких десятков лет вне зависимости от погодных условий и подходят для электроснабжения как индустриальных объектов, так и агломераций.

Сейчас в мире существует порядка 80 проектов малых модульных реакторов на стадии проектирования. При этом «Росатом» – первый, кто начал воплощать идеи в железо, в частности, в области плавучих энергоблоков. С 2020 года на Чукотке работает первая в мире плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» (в его составе – два реактора предыдущего поколения КЛТ-40С), которая за это время выработала почти 1,4 млрд кВт*ч электроэнергии.

«Сердцем» новых ПЭБ станут инновационные судовые реакторы серии РИТМ – они мощнее, компактнее и реже требуют перегрузки топлива в сравнении с аналогами предыдущих поколений. Многолетняя эксплуатация РИТМов в составе атомного ледокольного флота России доказала их надежность и эффективность, поэтому на их базе стали реализовывать решения в области малой атомной энергетики – атомные станции малой мощности, которые можно размещать как на суше, так и воде. Для зарубежных рынков разработан проект плавучего энергоблока (ПЭБ-100) с реакторными установками РИТМ-200М, адаптированный для работы в теплом климате. Мощность одного блока составит 100 МВт.

В настоящее время «Росатом» строит первую экспортную атомную станцию малой мощности (АСММ) с реакторными установками РИТМ-200Н в Узбекистане, и сооружает серию плавучих энергоблоков (ПЭБ-106) с реакторными установками РИТМ-200С, которые обеспечат электроэнергией крупный промышленный кластер по добыче меди в Чукотском автономном округе. Госкорпорация имеет большую экспертизу за пределами России. Сегодня «Росатом» строит 27 энергоблоков в 9 странах, являясь мировым лидером по количеству проектов строительства АЭС за рубежом.

Россия активно развивает сотрудничество с дружественными государствами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация крупных зарубежных энергетических проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.