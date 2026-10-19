Российский пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Казахстаном

Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс S7 7099 из Новосибирска в Махачкалу, подал аварийный сигнал во время полета над Казахстаном и изменил курс. Вместо пункта назначения лайнер совершил незапланированную посадку в Омске. Причиной стала техническая неисправность, передает МойГород со ссылкой на Tengri Travel.

По данным Flightradar24, борт развернулся неподалеку от Кокшетау и направился в сторону российской границы. Позже в авиакомпании подтвердили, что посадка в Омске прошла благополучно.

Что известно о рейсе

Рейс S7 7099 выполнял Boeing 737-800 с регистрационным номером RA-73668. В системах отслеживания полетов он также обозначен как SBI7099 и S77099.

Согласно онлайн-табло аэропорта Толмачево, самолет вылетел из Новосибирска в 13:20 по местному времени — в 11:20 по времени Астаны.

По данным Flightradar24, около 12:15 по времени Астаны лайнер пересек границу Казахстана. В этот момент он находился на высоте примерно 10,4 километра и двигался со скоростью около 739 километров в час.

В 12:30 борт передал аварийный код 7700. Самолет находился на высоте около 9,1 километра, а его скорость составляла примерно 756 километров в час.

Через четыре минуты лайнер развернулся в районе Кокшетау и взял курс в сторону России. К этому моменту высота полета снизилась примерно до 7,6 километра, а скорость достигла 883 километров в час.

В 12:45 самолет пересек границу Казахстана в обратном направлении на высоте около 6,4 километра.

В итоге лайнер приземлился в аэропорту Омска. По информации «Интерфакса», посадка прошла благополучно, происшествий не было. На борту находились 173 пассажира.

Почему самолет подал сигнал 7700

Код 7700 — общий аварийный код, который экипаж устанавливает на бортовом ответчике, чтобы сообщить диспетчерам о чрезвычайной ситуации или обстоятельствах, требующих особого внимания.

Он может использоваться при различных нештатных ситуациях, в том числе при технических неисправностях. Сам по себе код не указывает на конкретную причину возникновения проблемы.

В авиакомпании S7 Airlines подтвердили, что экипаж рейса Новосибирск — Махачкала принял решение о посадке на запасном аэродроме в Омске из-за технической неисправности.

«Самолет, выполнявший рейс S7 7099 Новосибирск — Махачкала, благополучно приземлился в аэропорту Омска. Информацию о дальнейшем выполнении рейса сообщим позднее», — сообщили в авиакомпании, передает РИА Новости.

О характере неисправности дополнительных подробностей не приводилось.

Что известно об авиакомпании S7 Airlines

S7 Airlines — российская авиакомпания, выполняющая внутренние и международные пассажирские перевозки. Ее рейсы обозначаются кодами S7 и SBI в системах отслеживания воздушного движения.

После незапланированной посадки самолета в Омске российская транспортная прокуратура также сообщила о проведении надзорных мероприятий в связи с произошедшим.