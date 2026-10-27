Рост исков о банкротстве и доверие в 70%: Токаеву доложили о работе судов в Казахстане

За девять месяцев текущего года суды рассмотрели 24,8 тысячи уголовных дел.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. Глава высшего судебного органа проинформировал главу государства об итогах работы судебной системы за девять месяцев текущего года, ходе цифровизации судопроизводства и укреплении доверия граждан, сообщили в пресс-службе Акорды.

Согласно представленному отчёту, за указанный период суды республики рассмотрели 24,8 тысячи уголовных дел. В то же время нагрузка по гражданским процессам существенно увеличилась: их количество выросло на 28,4% и превысило 605 тысяч. Динамика обусловлена ростом исков о банкротстве физических лиц, а также увеличением числа жилищных, земельных споров и дел по договорным обязательствам.

В сфере административного судопроизводства показатели распределились следующим образом:

Административные дела: суды рассмотрели 29,2 тысячи дел.

Административные правонарушения: рассмотрено 319 тысяч дел.

Альтернативное урегулирование: почти половина возникших споров окончена с применением медиации и иных примирительных процедур.

Существенные изменения зафиксированы и в работе вышестоящих инстанций. В кассационные суды поступило свыше 18 тысяч жалоб. По результатам их изучения количество скорректированных судебных актов апелляционной инстанции выросло почти вдвое - с 934 до 1 704.

Кроме того, по данным Бюро национальной статистики, уровень абсолютного доверия населения к судебной системе Казахстана поднялся с 55,2% в 2023 году до 69,7% в текущем периоде.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость дальнейшего повышения качества отправления правосудия и продолжения модернизации судебной системы страны.