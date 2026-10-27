Рост в восемь раз: в Казахстане изъяли 5,6 млн литров нелегального алкоголя

С начала года количество уголовных правонарушений, совершённых в состоянии опьянения, снизилось на 2,5% и составило 6,9 тысячи случаев.

В Казахстане за девять месяцев текущего года выявили 5,6 млн литров нелегальной алкогольной продукции. Меры профилактики правонарушений в состоянии опьянения и совершенствование медицинской помощи зависимым рассмотрели на заседании Межведомственной комиссии под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщили в пресс-службе Правительства РК.

Министр финансов Мади Такиев доложил о регулировании рынка и усовершенствовании акцизной политики.

- За девять месяцев этого года выявили 5,6 млн литров нелегальной продукции - в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого. Выявили нарушения при оформлении сопроводительных документов и факты подпольного производства с поддельными акцизными марками, - заявил глава ведомства.

Глава МВД Ержан Саденов сообщил, что с начала года количество уголовных правонарушений, совершённых в состоянии опьянения, снизилось на 2,5% и составило 6,9 тысячи случаев.

В рамках контрольных и профилактических мероприятий полицейские зафиксировали следующие показатели:

Общественный порядок: пресечено более 184 тысяч фактов распития алкоголя и появления в нетрезвом виде в общественных местах.

Бытовая сфера: к ответственности за правонарушения в семейно-бытовой сфере привлечено свыше 68,7 тысячи человек. Суды вынесли 17,5 тысячи запретов на употребление алкоголя.

Торговля и лицензирование: выявлено 9 тысяч нарушений в сфере оборота алкогольной продукции. За нарушения 4,5 тысячи предпринимателей лишились лицензий, а общая сумма штрафов составила 932,4 млн тенге.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова проинформировала, что за девять месяцев курс реабилитации прошли более 3,6 тысячи человек с алкогольной зависимостью - это вдвое больше показателей прошлого года.

С начала года в регионах запустили семь новых центров временной адаптации. В настоящее время в республике функционируют 47 таких учреждений общей вместимостью более 700 мест. Кроме того, при медицинских организациях действуют свыше 3,5 тысячи школ здоровья.

Минздрав также разработал проект Комплексного плана по охране ментального здоровья на 2027-2031 годы, предусматривающий раннее выявление зависимостей и сопровождение пациентов.

По итогам заседания Олжас Бектенов поставил перед ведомствами ряд конкретных задач: