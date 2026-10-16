Самолет принял шоссе за взлетную полосу и врезался в гору: погибли все

19 сентября 1976 года пассажирский самолет Boeing 727 авиакомпании Turkish Airlines потерпел катастрофу вблизи города Ыспарта на юго-западе Турции. Экипаж перепутал огни другого города с огнями аэропорта назначения и начал снижение над горной местностью. Когда пилоты поняли, что самолет находится не там, где должен быть, исправить ситуацию уже не удалось. Погибли все 154 человека на борту. Эта катастрофа остается крупнейшей по числу жертв в истории гражданской авиации Турции, передает МойГород.

Рейс из Стамбула в Анталью

Самолет Boeing 727-2F2 с регистрационным номером TC-JBH и собственным именем Antalya был выпущен в 1974 году. Вечером 19 сентября он выполнял регулярный рейс TK 452 из Стамбула в Анталью — популярный курорт на побережье Средиземного моря.

На борту находились 146 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди пассажиров были туристы, в том числе иностранцы, направлявшиеся на отдых.

Разбившийся самолёт за 11 месяцев до катастрофы. Фото: Wikipedia

Самолет вылетел из аэропорта Ешилькёй в Стамбуле около 22:45 по местному времени. Полет проходил вечером, поэтому при заходе на посадку экипажу предстояло ориентироваться в том числе по приборам и огням на земле.

Огни Ыспарты приняли за аэропорт Антальи

Примерно в 23:11 второй пилот увидел впереди огни города и решил, что самолет приближается к Анталье. На самом деле лайнер находился в районе Ыспарты — примерно в 100 километрах от аэропорта назначения.

Второй пилот запросил у диспетчера разрешение на прямой заход на посадку и начал снижение. Однако диспетчер аэропорта Антальи предупредил экипаж, что не наблюдает самолет ни визуально, ни на радаре в ожидаемом районе.

Несмотря на предупреждение, пилот продолжил снижение, полагаясь на визуальные ориентиры. Огни Ыспарты он принял за огни аэропорта, а расположенное впереди шоссе — за взлетно-посадочную полосу.

Последствия катастрофы. Фото: Wikipedia

В этот момент самолет уже отклонился от правильного маршрута захода на посадку и приближался к горной местности. Ошибка в определении местоположения стала критической: экипаж действовал исходя из неверного представления о том, где находится воздушное судно.