Самолет рухнул на оживленный перекресток в США: выжили трое, включая ребенка

Три человека, в том числе ребенок, выжили после падения небольшого самолета на оживленный перекресток в американском городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Все находившиеся на борту получили травмы и были доставлены в больницу. По данным экстренных служб, их жизни ничего не угрожает, передает МойГород

Что произошло

Авария произошла с самолетом Cessna 177A Cardinal 1968 года выпуска. По данным KTLA, воздушное судно резко потеряло высоту и рухнуло на загруженный перекресток.

Самолет зарегистрирован на Flying Twenty Inc. — некоммерческий летный клуб, объединяющий студентов, преподавателей и выпускников Университета штата Сан-Хосе.

Несмотря на падение воздушного судна на оживленную дорогу, другие автомобили не пострадали. Никто из находившихся поблизости людей также не получил травм.

Что известно о пострадавших

По информации пожарной службы Сан-Хосе, все три человека, находившиеся на борту, выжили. Двух взрослых и ребенка госпитализировали с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

«Двое взрослых и один ребенок были доставлены в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни, из соображений предосторожности», — сообщили представители ведомства.

На опубликованных кадрах видно, что сильно поврежденный самолет лежит посреди улицы носовой частью вниз, а его хвост приподнят над землей.

Последствия аварии

После крушения движение на этом участке дороги оказалось затруднено. Пожарные и полицейские обеспечивали безопасность на месте происшествия и занимались уборкой обломков.

Кроме того, из самолета вытекло небольшое количество топлива. Специалисты откачали его, а очистка проезжей части от обломков заняла около трех часов.

Причины авиапроисшествия устанавливаются. Начато расследование.