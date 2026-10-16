Самолет с детьми-сиротами разбился во время эвакуации: погибли 155 человек

4 апреля 1975 года военно-транспортный самолет Lockheed C-5A Galaxy потерпел катастрофу возле авиабазы Таншоннят в Сайгоне, нынешнем Хошимине. На борту находились сотни людей, в том числе дети-сироты, которых эвакуировали из Южного Вьетнама в США в рамках гуманитарной операции Babylift. Авария произошла вскоре после взлета, когда самолет столкнулся с серьезными техническими неисправностями и экипаж попытался вернуться в аэропорт. В результате погибли более ста человек, передает МойГород

Операция по эвакуации детей

В начале апреля 1975 года война во Вьетнаме приближалась к завершению. Войска Северного Вьетнама наступали на юг страны, а положение в Сайгоне становилось все более напряженным. На этом фоне власти США объявили об эвакуации вьетнамских детей-сирот и их отправке в Соединенные Штаты.

Разбившийся самолёт за 4 года и 2 месяца до катастрофы. Фото: Wikipedia

Операцию назвали Babylift. Ее целью было вывезти детей из зоны военного конфликта, обеспечив им возможность оказаться в более безопасных условиях. К перевозке привлекли военно-транспортные самолеты ВВС США.

Первый рейс должен был доставить детей и сопровождавших их взрослых на авиабазу Кларк на Филиппинах, откуда планировалось продолжить эвакуацию. Однако этот полет закончился катастрофой.

Взрывная разгерметизация и потеря управления

На борту самолета с регистрационным номером 68-0218 находились 314 человек, включая членов экипажа, сопровождающих и детей. Примерно через 12–14 минут после взлета в хвостовой части произошла серьезная авария: отказали замки задней грузовой рампы, из-за чего конструкция разрушилась и произошла резкая разгерметизация.

Последствия оказались критическими. Повреждения затронули системы управления самолетом: были перерезаны тросы, отвечавшие за управление рулем направления и высоты, а две из четырех гидравлических систем вышли из строя. Экипаж практически лишился возможности нормально управлять воздушным судном.

Задние грузовые створки C-5 Galaxy. Фото: Wikipedia

Пилоты не прекратили попытки спасти самолет. Используя оставшиеся средства управления и меняя тягу двигателей, они развернули C-5A Galaxy в сторону авиабазы Таншоннят. Экипаж рассчитывал совершить аварийную посадку, несмотря на серьезные повреждения.

Аварийная посадка на рисовое поле

Самолет не смог добраться до взлетно-посадочной полосы. При попытке вернуться на авиабазу он задел землю на рисовом поле неподалеку от аэропорта. После первого касания воздушное судно вновь поднялось в воздух, но затем столкнулось с насыпью и разрушилось на несколько частей. На месте катастрофы возник пожар.

По данным исторического подразделения ВВС США, в результате катастрофы погибли 155 человек, в том числе 78 детей-сирот. Еще 173 человек выжили. В публикациях о трагедии встречаются и другие цифры, поэтому статистика может различаться в зависимости от источника.

Выжившие получили травмы разной степени тяжести. Спасателям пришлось работать среди обломков разрушенного самолета, пытаясь добраться до людей, оказавшихся внутри фюзеляжа.

Расследование причин катастрофы

Поначалу следователи рассматривали возможность диверсии: характер разрушения задних грузовых дверей вызывал подозрения. Для выяснения причин происшествия организовали масштабные поиски обломков, в том числе в Южно-Китайском море, куда упали отдельные элементы конструкции и бортовой самописец.

В ходе расследования специалисты установили, что замки задней грузовой рампы сработали неправильно. Разгерметизация привела к повреждению систем управления и потере контроля над самолетом. Таким образом, причиной трагедии стали техническая неисправность и разрушение конструкции, а не подтвержденный акт саботажа.

Последствия катастрофы. Фото: Wikipedia

Операцию Babylift продолжили

Несмотря на катастрофу, эвакуацию детей из Южного Вьетнама не остановили. После происшествия организаторы пересмотрели подход к перевозкам: для последующих рейсов стали отдавать предпочтение самолетам C-141, а полеты на C-5A планировали проводить только при необходимости. Также были приняты дополнительные меры безопасности, включая ограничения на время вылетов и посадок.

В целом в рамках операции Babylift в США вывезли тысячи детей. Однако первый рейс навсегда остался связан с одной из самых трагических страниц эвакуации в последние недели войны во Вьетнаме.

Катастрофа под Таншоннятом стала одним из наиболее известных происшествий с самолетом Lockheed C-5 Galaxy и показала, насколько серьезными могут быть последствия повреждения конструкции и систем управления даже при попытке экипажа совершить аварийную посадку.