Самолет с известными музыкантами загорелся прямо перед вылетом

В международном аэропорту имени Хорхе Чавеса в Лиме загорелся самолет авиакомпании LATAM Airlines, который готовился к вылету в город Пиура на северо-западе Перу. Инцидент произошел утром 19 октября, незадолго до взлета рейса LA2302. Пожарным удалось оперативно взять ситуацию под контроль, пассажиров вывели из самолет, передает МойГород. Об этом сообщает газета La Republica.

По информации авиакомпании, на борту произошла непредвиденная техническая неисправность. В целях безопасности было принято решение высадить всех пассажиров. Представители LATAM сообщили, что пострадавшим оказывают необходимую помощь и организуют пересадку на другие рейсы.

Что известно о происшествии

Возгорание произошло, когда самолет еще находился на земле и готовился к вылету из Лимы в Пиуру. Очевидцы сняли происходящее на видео: на кадрах видно пламя в районе крыла воздушного судна и работу экстренных служб.

По данным La República, источники издания предположили, что происшествие могло быть связано с так называемым tailpipe fire — возгоранием в выхлопной части реактивного двигателя. Такое явление может возникать, в частности, при запуске двигателя из-за воспламенения скопившегося несгоревшего топлива. Однако официально установленную причину инцидента авиакомпания пока не назвала. Самолет должен пройти техническую проверку.

Среди пассажиров находились участницы перуанской музыкальной группы Corazón Serrano, которые направлялись в Пиуру на выступление. После происшествия некоторые из них опубликовали в социальных сетях видео и рассказали о пережитом. По словам одной из исполнительниц, в тот момент на борту находились артисты и другие пассажиры, а происходящее вызвало сильное беспокойство.

Как работает аэропорт

Администрация международного аэропорта имени Хорхе Чавеса сообщила, что экстренная ситуация была локализована, а работа воздушной гавани продолжается в обычном режиме. По информации La República, происшествие не повлияло на работу взлетно-посадочных полос и движение других рейсов.

Перуанское ведомство по защите прав потребителей Indecopi также взяло на контроль обслуживание пассажиров, пострадавших от задержки. Специалисты проверяют, предоставляет ли авиакомпания необходимую информацию и организует ли альтернативную перевозку.

LATAM заявила, что обстоятельства случившегося будут изучены в рамках технической проверки. Компания принесла пассажирам извинения за неудобства и подчеркнула, что безопасность остается главным приоритетом.

Еще один инцидент с самолетом LATAM

За несколько дней до этого, 16 октября, другой самолет авиакомпании, выполнявший рейс из Лимы в Сан-Паулу, вернулся в аэропорт вылета после возникновения технической неисправности уже во время полета.

По данным La República, экипаж задействовал предусмотренные протоколами безопасности процедуры, в том числе произошло раскрытие кислородных масок. Самолет благополучно приземлился в Лиме, после чего пассажирам предоставили другой борт для продолжения путешествия.

Информации о том, связаны ли два происшествия, нет. Причины обоих технических инцидентов требуют отдельного выяснения.