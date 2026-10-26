Самолет с почти 300 пассажирами недолетел в пункта назначения из-за неожиданной проблемы

Пассажирский самолёт American Airlines, следовавший из Мадрида в Даллас, совершил внеплановую посадку в Нью-Йорке из-за неисправности туалетов. Из восьми санузлов на борту Boeing 777 работали только два, хотя самолётом летели 287 человек, передает МойГород

Об этом сообщает People.

Инцидент произошёл 6 октября. Самолёт вылетел из Мадрида после 11:00 по местному времени и должен был прибыть в международный аэропорт Даллас — Форт-Уэрт. Однако примерно в середине десятичасового перелёта экипаж решил изменить маршрут.

О проблеме пассажиры узнали примерно через пять часов после взлёта. Пилот сообщил, что вместо Далласа самолёт направится в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

При приближении к аэропорту экипаж передал диспетчерам сигнал срочности pan-pan. Его используют, когда ситуация требует оперативного внимания, но не представляет непосредственной угрозы жизни. Причину изменения маршрута пилот объяснил неисправностью шести из восьми туалетов.

Дополнительную сложность создавало количество топлива на борту. Поскольку самолёт ещё не израсходовал значительную его часть, посадку пришлось выполнять при массе выше обычной посадочной. Это может привести к повышенной нагрузке на тормозную систему и риску её перегрева.

После приземления в Нью-Йорке пассажирам пришлось покинуть самолёт, забрать багаж, пройти таможенный контроль и повторную проверку безопасности. Об этом изданию The New York Times рассказал 72-летний адвокат из Далласа Пол Уолтер.

Позже пассажиров вновь пригласили на борт того же самолёта. Однако экипаж предупредил, что туалеты с левой стороны по-прежнему не работают.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что самолёт изменил маршрут из-за ограниченного количества исправных туалетов. В American Airlines сообщили, что в Нью-Йорке воздушное судно прошло техническую проверку.

Ранее в Индии молния ударила в пассажирский самолёт авиакомпании IndiGo во время захода на посадку в аэропорту Лакхнау. На борту находились 104 пассажира и шесть членов экипажа.