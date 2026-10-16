Самолет упал на территории аэропорта и загорелся: погибли 154 человека

Самолет McDonnell Douglas MD-82 с регистрационным номером EC-HFP 20 августа 2008 года выполнял рейс JK 5022 авиакомпании Spanair из Мадрида на Канарские острова, в город Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. На борту находились 172 человека: 162 пассажира и 10 членов экипажа, передает МойГород.

Перед вылетом у самолета возникла техническая проблема: датчик температуры воздуха показывал аномально высокие значения. Экипаж прервал подготовку к взлету и вернулся с полосы, чтобы специалисты могли проверить неисправность. После этого самолет вновь направился на взлетную полосу.

Самолет поднялся в воздух и начал падать

Разбившийся самолёт в 2007 году. Фото: Wikipedia

Около 14:24 по местному времени лайнер начал взлет. Однако почти сразу после отрыва от земли самолет потерял подъемную силу, накренился и стал снижаться. Экипаж получил предупреждения о сваливании — опасном режиме полета, при котором крыло перестает обеспечивать необходимую подъемную силу.

Пилоты пытались справиться с ситуацией, но времени на исправление ошибки практически не оставалось. Самолет упал на территории аэропорта, врезался в землю и загорелся. Удар и последующий пожар привели к масштабным разрушениям.

Из 172 человек на борту погибли 154. Выжили 18 пассажиров, многие из них получили серьезные травмы.

На место происшествия прибыли пожарные, спасатели и медицинские бригады. Из-за сильного пожара и разрушения фюзеляжа спасательная операция проходила в крайне сложных условиях.

Почему произошла катастрофа

Расследование проводила испанская Комиссия по расследованию авиационных происшествий и инцидентов гражданской авиации. Специалисты изучили записи бортовых самописцев, обломки самолета, техническую документацию и действия экипажа перед взлетом.

Итоговый отчет показал, что самолет начал взлет с убранными закрылками и предкрылками. Эти элементы крыла увеличивают подъемную силу на небольших скоростях и необходимы для безопасного взлета. Экипаж не выполнил необходимые действия по их выпуску и не проверил их положение в соответствии с контрольными процедурами.

Обломки рейса 5022. Фото: Wikipedia

При этом не сработала и система предупреждения о неправильной конфигурации самолета перед взлетом. Она должна была подать сигнал, если лайнер начинал разгон с неподготовленным для взлета крылом.

После отрыва от земли самолет оказался в режиме сваливания. Экипаж не смог своевременно распознать ситуацию и восстановить управление. По заключению комиссии, к катастрофе привела совокупность ошибок и упущений, а также отсутствие предупреждающего сигнала.

Технические проблемы перед вылетом

Отдельное внимание следователи уделили неисправности, из-за которой самолет перед вылетом вернулся с полосы. В предыдущие дни на борту уже фиксировали проблемы с нагревом датчика температуры воздуха.

Обслуживающий персонал предпринял действия для устранения проблемы, однако расследование выявило недостатки в технических процедурах и документировании работ. Специалисты также изучали связь между неисправностью датчика и отказом системы предупреждения о неправильной конфигурации самолета.

При этом расследование не выявило отказа двигателей или разрушения конструкции, которые могли бы объяснить потерю управления. Главными причинами стали неправильная подготовка самолета к взлету, невыполненные проверки и отсутствие предупреждения, которое должно было помочь экипажу обнаружить ошибку.

Последствия катастрофы

Мемориал рейсу 5022. Фото: Wikipedia

Крушение рейса JK 5022 стало одной из самых смертоносных авиакатастроф в истории Испании. Оно привлекло внимание к процедурам предполетной проверки, подготовке экипажей к нештатным ситуациям и надежности систем безопасности.

После трагедии авиационные специалисты и регулирующие органы изучили рекомендации по работе с контрольными списками, системами предупреждения и техническим обслуживанием самолетов.

Катастрофа в Мадриде показала, насколько критичным может оказаться сочетание нескольких ошибок: экипаж не подготовил крыло к взлету, не обнаружил это при проверках, а система, которая должна была предупредить о проблеме, не сработала. В результате обычный пассажирский рейс завершился трагедией, унесшей жизни 154 человек.