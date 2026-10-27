Семь микрофинансовых организаций в Казахстане лишились лицензий

В Казахстане сразу семь микрофинансовых организаций остались без лицензий по итогам проверок, проведённых Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, сообщили в пресс-службе АРРФР.
Как отметили в ведомстве, в деятельности компаний выявили систематические нарушения законов, ущемляющие права потребителей финансовых услуг. Лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности лишились следующие организации:
- ТОО МФО "MaxMoney"
- ТОО МФО "Microfinance Systems"
- ТОО МФО "SurfKaz Finance"
- ТОО МФО "MFO№1"
- ТОО МФО "Умит Финанс"
- ТОО МФО "Вивус"
- ТОО МФО "EL QAZYNA"
- Принятые решения направлены на пресечение нарушений, предупреждение недобросовестных практик, повышение ответственности участников микрофинансового рынка и обеспечение соблюдения установленных законодательством требований, - подчеркнули в АРРФР.
В агентстве напомнили, что организации, потерявшие лицензию, больше не имеют права выдавать микрокредиты или менять условия уже заключенных договоров. В течение 30 календарных дней такие компании обязаны убрать из названия упоминания о микрофинансовой деятельности, либо принять решение о ликвидации или реорганизации.
При этом регулятор обратил внимание заемщиков на финансовую дисциплину:
- Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства в соответствии с условиями заключенных договоров, - уточнили в ведомстве.