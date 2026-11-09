Семейный крах: супруги из Актобе отдали аферистам 8 млн тенге

Желание быстро приумножить накопления обернулось для семейной пары из Актобе крупной финансовой потерей. Супруги повелись на яркую рекламу "легких инвестиций" в соцсетях и перевели аферистам все свои сбережения.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, история началась с того, что супруги наткнулись на рекламное объявление, где обещали высокий доход от вложений в известную компанию. Перейдя по указанной ссылке, они оставили свои контактные данные.

Вскоре с парой связался так называемый "персональный менеджер". Используя проверенные уловки и обещая гарантированную прибыль в кратчайшие сроки, он убедил актюбинцев инвестировать крупные суммы. Поверив псевдоброкеру, и муж, и жена перевели на указанные им счета по 4 миллиона тенге каждый.

Однако сразу после получения денег "консультант" перестала выходить на связь, а обещания о высокой доходности так и остались словах. Общий ущерб семьи составил 8 миллионов тенге. Осознав, что их обманули, пострадавшие обратились с заявлением в полицию. В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия.

Полиция предупреждает: не верьте рекламе в социальных сетях, предлагающей гарантированный и быстрый пассивный доход. Никогда не переходите по сомнительным ссылкам, не оставляйте на неизвестных ресурсах свои персональные и банковские данные и не переводите деньги на счета частных лиц.