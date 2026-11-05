Сентябрьские уведомления налоговой: почему у казахстанцев начинают блокировать счета

В Казахстане истекают сроки ответов на сентябрьские уведомления налоговой. Рассказываем, почему КГД приостанавливает операции по счетам и как быстро снять блокировку.

В Казахстане подходят к концу дедлайны по сентябрьским уведомлениям от налоговой, из-за чего предприниматели рискуют столкнуться с внезапной заморозкой счетов. Как отмечают в Комитете государственных доходов Минфина РК, сама по себе камеральная проверка не останавливает платежи - счета блокируют только при игнорировании запросов.

Из-за чего прилетает блокировка

Налоговая сверяет банковские данные (поступления через POS-терминалы и мобильные переводы) с декларациями. При расхождениях система отправляет уведомление.

Главная причина заморозки - пропуск 30-дневного срока (45 календарных) на ответ. Поскольку рассылка была в сентябре, у тех, кто проигнорировал документ, счета начинают блокировать сейчас.

Как разблокировать счета

Чтобы вернуть доступ к деньгам через личный кабинет налогоплательщика, достаточно выполнить одно из двух действий:

сдать дополнительную отчётность и доплатить налоги;

направить письменное пояснение о причинах расхождений.

После отправки ответа ограничения снимаются автоматически.