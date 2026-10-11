Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Сервисы Яндекс Go временно не работают в Казахстане

Специалисты работают над устранением неполадок.
Варвара Тыщенко
Сервисы Яндекс Go временно не работают в Казахстане
Изображение создано с помощью ИИ Gemini

В Казахстане произошел сбой в работе сервисов Яндекс Go - пользователи массово жалуются на ошибки и невозможность вызвать такси или курьера. Как сообщили в пресс-службе компании, специалисты работают над устранением неполадок.

- Для работы сложных технологических сервисов, в том числе Яндекса, требуются значительные вычислительные мощности. Такие сервисы используют распределенную вычислительную инфраструктуру: разные части задач выполняются на серверах в разных странах. Сбой в одном из компонентов инфраструктуры в одной стране может повлиять на доступность отдельных функций в другой. При нарушении работы одного из компонентов нагрузку переводят на другие, чтобы восстановить работу сервиса и снизить вероятность повторных перебоев. Именно с этим связаны эпизодические ошибки в работе сервисов. Мы работаем в полном соответствии с законодательством Казахстана. Данные казахстанских пользователей хранятся на серверах на территории Казахстана и в юрисдикции, которая, согласно закону Казахстана, обеспечивает надлежащую защиту данных пользователей наших сервисов, - пояснили в пресс-службе.

Параллельно российские СМИ сообщают, что сбой совпал с отключением дата-центра "Яндекса" в российском городе Владимире, который полностью приостановил работу после атаки БПЛА. В компании оценивают полученный ущерб и рекомендуют задействовать альтернативные сценарии аварийного восстановления.

Читайте также

Новости партнёров