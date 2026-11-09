Схема на 191 млрд тенге: АФМ передало в суд дело о пособничестве онлайн-казино

По решению суда арестованы четыре транспортных средства и 103 миллиона тенге наличными.

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела по факту пособничества в незаконной организации деятельности интернет-казино. Об этом сообщает пресс-служба АФМ.

- По данным следствия, через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний, включавшую сотни терминалов в различных банках, проводились операции в интересах зарубежных интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN, - говорится в сообщении ведомства.

Следователи установили, что общий объём проведённых операций составил 191 миллиард тенге, а расчетное комиссионное вознаграждение пособников - 286 миллионов тенге.

- Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома. На их имя открывались интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту, - добавили в пресс-службе.

Главного организатора схемы поместили под стражу. По решению суда арестованы четыре транспортных средства и 103 миллиона тенге наличными.

Уголовное дело уже направлено в суд. Иная информация в интересах следствия и в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.